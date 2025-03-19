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Совет по развитию такси перечислил проблемы частных перевозок детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Одной из главных проблем частных перевозок детей легковыми автомобилями в России является отсутствие единых стандартов безопасности. Об этом «Известиям» 19 марта рассказали в Общественном совете по развитию такси, который провел исследование рынка в 89 регионах страны.

Сейчас услуги по перевозке детей предоставляют не только такси, но и специализированные компании и частные водители. При этом рынок детских перевозок остается крайне неоднородным. В 79 регионах страны действуют как сетевые, так и несетевые компании, а также большое количество частных перевозчиков, работающих без оформления договоров и соблюдения требований законодательства, заявили в общественном совете.

«Частники не проходят обязательных проверок, нет требований к техническому состоянию автомобиля, не оформляются соответствующие документы на перевозку, например путевой лист, который включает медицинскую проверку водителя. Родители, заключающие устные договоренности с частными водителями, фактически не защищены в случае конфликта или нарушения условий поездки», — сообщили в организации.

В результате родители не только рискуют безопасностью ребенка, но и сталкиваются с трудностями в случае страхового случая, так как договоров в частных перевозках чаще всего нет, отметили эксперты. В отличие от частного сектора, в сетевых и несетевых компаниях уровень контроля выше: водители проходят проверку документов по базам МВД, обеспечиваются сертифицированными детскими креслами, проверяется состояние транспортных средств. При этом каждая компания действует по своим внутренним стандартам, поскольку нет единого федерального регулирования, указали в Общественном совете по развитию такси.

«Необходимо повышать доступность и качество перевозок детей и многодетных семей комплексно, вводить стимулы повышения доступности перевозок детей не только в такси, но и среди специализированных компаний. Введение единых стандартов для частных перевозчиков и компаний, оказывающих услуги по перевозке детей, позволит повысить уровень безопасности и доступности таких услуг. Таким образом, решение задачи по обеспечению качественных перевозок детей можно реализовать не только за счет таксомоторного сектора, но и путем развития и регулирования рынка коммерческих перевозок детей, который уже активно функционирует в большинстве регионов страны», — объяснила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Защитят рублем: в России вырастут штрафы за перевозку детей без кресла
За отсутствие детского удерживающего устройства придется заплатить значительно больше

10 марта сообщалось, что правительство РФ поддержало разработанные сенаторами поправки в КоАП, предусматривающие значительное увеличение штрафов за перевозку ребенка в автомобиле без детского кресла. Согласно законопроекту, усилить санкции за эти нарушения планируется как для физических, так и для должностных, а также юридических лиц.

Для обычных водителей, которые в нарушение ПДД перевозят ребенка без детского удерживающего устройства (ДУУ), штраф планируется увеличить с нынешних 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц санкции намечено поднять в два раза — с 25 тыс. до 50 тыс. рублей и со 100 тыс. до 200 тыс. рублей соответственно.

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