В России выросло число IT-преступлений

В 2024 году количество преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий выросло на 13%, удельный вес достиг 40%, а раскрыто менее четверти (23%). Об этом 19 марта сообщил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации генпрокурор Игорь Краснов.

По его словам, ущерб от дистанционных хищений составил почти 200 млрд рублей, из которых возмещена лишь малая часть.

«В результате действий мошенников граждане порой остаются без средств к существованию», — добавил Краснов.

Генпрокурор подчеркнул, что необходимо принять меры к признанию недействительными договоров кредитования, заключенных под влиянием обмана.

Он напомнил, что в конце февраля подписал новое указание о дополнительных мерах по борьбе с дистанционными хищениями, и сказал, что необходимо обеспечить его неукоснительное исполнение.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что в 2024 году россияне чаще всего сталкивались с мошенническими звонками якобы от имени служб безопасности банков. Об этом рассказали 22,4% опрошенных, следует из результатов опроса компании RED Security. Кроме того, злоумышленники притворялись представителями телеком-операторов (21,7%) и силовых ведомств (13,8%).