Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле наблюдают за соблюдением Украиной намерений Путина и Трампа по урегулированию
Мир
Келин заявил об отсутствии у России стремления вновь стать частью G8
Общество
Более 270 человек эвакуировали в Аше Челябинской области после подтоплений домов
Общество
Путин указал на особое значение сплоченности общества и стабильности государства
Армия
ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Экономика
Цена на золото обновила исторический максимум
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Мир
Уиткофф допустил встречу Трампа и Путина в Саудовской Аравии
Общество
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Армия
Белоусов заявил об отражении любого давления извне при обновлении подводного флота РФ
Мир
Пашинян сообщил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Мир
Уолтц и Ушаков договорились о встрече технических команд РФ и США в Эр-Рияде
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Общество
Патрушев допустил попытки Европы сорвать диалог между РФ и США
Общество
Следователи установили местонахождение пропавшей в Ачинске школьницы
Армия
Концерн «Калашников» представил новый ЗРК «Крона» заказчику

В России выросло число IT-преступлений

Генпрокурор Краснов: количество IT-преступлений выросло на 13%
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В 2024 году количество преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий выросло на 13%, удельный вес достиг 40%, а раскрыто менее четверти (23%). Об этом 19 марта сообщил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации генпрокурор Игорь Краснов.

По его словам, ущерб от дистанционных хищений составил почти 200 млрд рублей, из которых возмещена лишь малая часть.

«В результате действий мошенников граждане порой остаются без средств к существованию», — добавил Краснов.

Генпрокурор подчеркнул, что необходимо принять меры к признанию недействительными договоров кредитования, заключенных под влиянием обмана.

Он напомнил, что в конце февраля подписал новое указание о дополнительных мерах по борьбе с дистанционными хищениями, и сказал, что необходимо обеспечить его неукоснительное исполнение.

Тревожные звонки: Путин заявил о недопустимых масштабах мошенничества в РФ
Какие меры кабмин и ЦБ предлагают для защиты граждан от киберпреступников

Ранее, 12 марта, сообщалось, что в 2024 году россияне чаще всего сталкивались с мошенническими звонками якобы от имени служб безопасности банков. Об этом рассказали 22,4% опрошенных, следует из результатов опроса компании RED Security. Кроме того, злоумышленники притворялись представителями телеком-операторов (21,7%) и силовых ведомств (13,8%).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025