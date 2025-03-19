Пятеро боевиков ВСУ получили от 15 до 17 лет за теракты в Курской области

Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры в отношении пяти украинских боевиков — Александра Дзёмы, Дениса Попова, Александра Ведерникова, Алексея Пинчука и Евгения Хатенко, совершивших преступления в Курской области. Как сообщает 19 марта Генеральная прокуратура РФ, фигуранты получили сроки от 15 до 17 лет лишения свободы.

«Они признаны виновными по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»)», — говорится на сайте ведомства.

Так, Дзёма и Попов в августе, а Ведерников, Пинчук и Хатенко в сентябре 2024 года со стрелковым и крупнокалиберным оружием и взрывными устройствами вторглись на территорию Кореневского и Суджанского районов Курской области для осуществления терактов.

Боевики оборудовали наблюдательные позиции в лесопосадках, установили между ними общую систему связи, разведки и огня. Фигуранты минировали дороги и участки местности, открывали огонь по военным РФ и мирным гражданам, препятствуя их эвакуации.

Дзёма и Попов получили по 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а после в исправительной колонии строгого режима. Пинчук и Хатенко осуждены на 16 лет, Ведерников получил 17 лет лишения свободы. Первые четыре года они будут находиться в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима.

Также 18 марта Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащих вооруженных формирований Украины (ВФУ) Сергея Поповича к 16 годам лишения свободы и Павла Стасюка к 15 годам за теракт в Курской области. Они признаны виновными по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»).