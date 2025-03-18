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Суд приговорил двоих боевиков ВСУ к 15 и 16 годам за теракт в Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащих вооруженных формирований Украины (ВФУ) Сергея Поповича к 16 годам лишения свободы и Павла Стасюка — к 15 за теракт в Курской области. Об этом 18 марта сообщили на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

По данным правоохранительных органов, 12 августа 2024 года Попович и Стасюк незаконно пересекли границу РФ. Чтобы блокировать и удержать под вооруженным контролем населенный пункт, водитель 154-й отдельной механизированной бригады и гранатометчик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады на его окраине оборудовали наблюдательно-огневые позиции, установили между ними единую систему разведки, огня и связи.

Также боевики ВСУ минировали дорожные направления и участки местности, открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации.

«Они признаны виновными по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»)», — говорится в сообщении.

Суд приговорил Поповича к 16 годам лишения свободы, Стасюка — к 15. Первые три года они будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

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Ранее, 14 марта, суд приговорил пленных ВФУ Андрея Анисимова и Дмитрия Лабунского к 16 годам лишения свободы за теракт в Курской области. По данным Следственного комитета РФ 10 августа 2024 года в ходе боевых действий они были задержаны военнослужащими Вооруженных сил РФ.

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