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Определены даты проведения конференции «Территория энергетического диалога – 2025»

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Фото: tedconf.ru
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IV научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога – 2025» (ТЭД) пройдет в основные дни международного форума «Российская энергетическая неделя», 15–16 октября 2025 года, на площадке Гостиного Двора. Организаторами конференции выступят Российское энергетическое агентство Минэнерго России и Фонд Росконгресс при поддержке Минэнерго России. Об этом заявил генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин, проводя заседание организационного комитета ТЭД.

В мероприятии приняли участие представители Фонда Росконгресс, отраслевых компаний, экспертного и научного сообщества.

Открывая заседание, Алексей Кулапин отметил, что за три года проведения конференция зарекомендовала себя как одна из ключевых площадок для обсуждения направлений научно-технологического развития ТЭК. «Год от года конференция укрепляет свои позиции среди отраслевого сообщества и подтверждает международный статус. В прошлом году ее посетили более 550 участников, а в рамках деловой программы состоялось 11 мероприятий, объединенных вокруг главной темы — обеспечения технологического суверенитета российского ТЭК», — отметил глава агентства.

С учетом роста статуса и масштаба конференции, ее востребованности у отраслевого, экспертного и научного сообщества было принято решение провести ТЭД-2025 в основные дни РЭН, 15 и 16 октября, на площадке Гостиного Двора. Там же второй год подряд будет организована выставка оборудования для ТЭК.

«Актуальная повестка научно-практической конференции «Территория энергетического диалога» с каждым годом привлекает все большее количество профессионалов, заинтересованных в развитии отечественного ТЭК. Уверен, что практическая направленность конференции и выставка энергетического оборудования прекрасно дополнят друг друга и будут способствовать формированию общей картины научно-технологического потенциала российской энергетики», — подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, директор международного форума «Российская энергетическая неделя» Владимир Затынайко.

По итогам состоявшегося обсуждения было принято решение о сохранении преемственности повестки ТЭД в рамках конференции 2025 года и формирования ее деловой программы исходя из важности дальнейшего содействия научно-технологическому развитию и достижению технологического суверенитета ТЭК в долгосрочной перспективе.

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