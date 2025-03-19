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В Красноярском крае в поисках пропавшей девочки задействовали порядка 200 человек

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Фото: МВД России
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В Красноярском крае для поиска 15-летней жительницы Ачинска задействовали порядка 200 человек. Об этом 19 марта сообщили в ГУ МВД России по региону.

«В Ачинск для организации и координации необходимых мероприятий направлены наиболее опытные сотрудники управления Уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю», — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В поисках принимают участие сотрудники полиции и волонтеры.

«Семья хорошая, никогда никаких скандалов не было. Ничего плохого сказать не могу», — рассказала соседка семьи «Известиям».

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Утром 19 марта сообщалось о похищении 15-летней девушки в Ачинске с целью выкупа. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в соответствии с п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Управление Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщило, что девушка ушла вечером 18 марта в неизвестном направлении. После этого спустя два часа отцу пришло видео дочери, в рамках которого требовалось перевести сумму на указанный счет в размере 500 тыс. рублей для ее освобождения.

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