Полиция Севастополя задержала мужчину за призывы к терроризму

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали мужчину, который призывал вступить в запрещенные в РФ террористические организации «Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (РДК). Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

Житель Красноярска, являясь сторонником упомянутых украинских военизированных объединений, в период с августа 2023 по август 2024 года на постоянной основе распространял в социальной сети «ВКонтакте» пропагандистские материалы.

«В отношении мужчины следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет»)», — заявили в ведомстве.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. При обыске по месту его жительства в Севастополе сотрудники полиции изъяли ноутбук, а также другие предметы и документы. В ведомстве добавили, что Ленинский районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее, 18 марта, жителя Орловской области, обвиняемого в государственной измене, приговорили к 15 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ФСБ, фигурант переводил деньги в поддержку украинских террористических группировок. На эти средства приобретались дроны, оружие, боеприпасы и тактическое снаряжение.