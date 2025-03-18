Жителя Орловской области осудили на 15 лет за финансирование ВСУ
Жителя Орловской области, обвиняемого в государственной измене, приговорили к 15 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 марта сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Указанному лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.
По данным ФСБ, обвиняемый переводил деньги в поддержку украинских террористических группировок. На эти средства приобретались дроны, оружие, боеприпасы и тактическое снаряжение.
В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статье 275 «Государственная измена» и части 1.1 статьи 205.1 «Содействие террористической деятельности» Уголовного кодекса России.
Уточняется, что обвиняемого задержали в июле 2024 года. Он признался, что переводил деньги и криптовалюту представителям украинских террористических организаций и осознавал, что они «участвуют в боевых действиях на стороне Украины».
11 февраля в Амурской области 22-летний жителя Благовещенска осудили на 12 лет за финансирование украинской армии. Он перечислял денежные средства для приобретения ВСУ оружия, амуниции и военной техники в целях их использования против Вооруженных сил РФ.