Девять мирных жителей пострадали в результате артобстрела Горловки ВСУ

При артобстреле Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали девять мирных жителей. Об этом 19 марта сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате артобстрела Горловки со стороны украинских террористов ранены девять мирных жителей», — написал он в своем Telegram-канале.

Приходько уточнил, что украинская армия нанесла удар по жилому массиву «Строитель». По его словам, повреждены гражданская инфраструктура и домостроения.

Один человек погиб и трое пострадали 3 марта в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР. Пострадавшим оказали необходимую помощь. Были повреждены два жилых дома в Никитовском районе города.