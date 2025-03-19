Корабли Тихоокеанского флота провели совместные учения с ВМС Пакистана

Отряд боевых кораблей ВМФ России в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» Тихоокеанского флота принял участие в совместном военно-морском учении PASSEX с кораблями ВМС Пакистана.

Мероприятия боевой подготовки прошли в акватории Аравийского моря. В ходе них были отработаны задачи совместного маневрирования с привлечением палубных вертолетов, проведены тренировки по связи, отработаны досмотровые действия.

«Обращает на себя внимание слаженная работа отряда кораблей Тихоокеанского флота. Они попали на учения в Индонезии, совместные с Ираном, теперь с Пакистаном. Моряки активно тренируются и налаживают взаимодействие со странами региона», — прокомментировал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Формат PASSEX (passing exercise, тренировка по прохождению), в котором проводились учения, — стандарт военно-морских маневров между двумя флотами, в ходе которых проверяется связь и взаимодействие между ними в военной обстановке или при оказании гуманитарной помощи.

Военно-морское взаимодействие России и Пакистана определяется соглашением о сотрудничестве между военными ведомствами двух стран, подписанным министрами обороны в 2014 году. Тогда российская сторона предложила расширять практику заходов военных кораблей в порты России и Пакистана.

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«Резкий» маневр: корабли Тихоокеанского флота провели учения с ВМС Пакистана