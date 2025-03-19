Эксперт оценил вероятность начала «большой приватизации»

Глава Минфина Антон Силуанов 18 марта упомянул о «большой приватизации». Позже замглавы Минфина Алексей Моисеев уточнил, что ведомство уже наметило семь компаний, которые власти в 2026 году готовы передать в частные руки. Как считают эксперты, в «большой приватизации» может быть выгода, однако государство не станет реализовывать идею в ущерб себе.

Государство, запустив приватизацию, может одновременно получить доход от реализации и завести фондовый рынок за счет предложения новых ценных бумаг от самых надежных эмитентов. Главная задача — правильно рассчитать. Если не будет спроса, то можно проиграть, особенно учитывая, что бюджет лишится части дивидендов.

Источник «Известий», авторитетный участник фондового рынка, отметил, что государство не станет продавать свои активы с потерями для себя.

«Никаких обязательств заявление главы Минфина за собой не влечет. Никто не будет продавать себе в ущерб. Силуанов декларировал новый этап приватизации на 2026 год. На тот момент и ставки снизятся, и будут «ждать окно» (выражение главы Сбербанка Германа Грефа, когда было объявлено о продаже части акций банка. — Ред.). Если можно так выразиться, он сказал, что мы начинаем КВН, а как он будет продолжаться, зависит от многих условий», — прокомментировал эксперт.

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Активы в поиске: почему в повестке снова появилась «большая приватизация»