Трамп назвал Канаду худшим партнером для переговоров

Канада является худшим партнером для переговоров, но ей суждено стать 51-м штатом США. Об этом 18 марта заявил президент США Дональд Трамп.

«Ей суждено быть нашим 51-м штатом. Нам нужно их территориальное преимущество. Я имею дело со всеми странами напрямую или косвенно, и одна из самых неприятных стран в переговорах — это Канада», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, если бы Канада присоединилась к Соединенным Штатам, то Вашингтон позаботился бы о ее безопасности.

«Это был бы наш самый большой, самый красивый штат. Мы бы заботились о нем. Люди платили бы вдвое меньше, чем сейчас Канаде», — утверждает американский президент.

За день до этого, 17 марта, канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что Трампу следует отказаться от «неуважительных комментариев» в адрес Канады, прежде чем страны смогут начать совместные переговоры. Премьер, принявший присягу 14 марта, еще не проводил встреч с американским лидером. Сам же Трамп также до сих пор не высказывался насчет назначения нового премьер-министра Канады.