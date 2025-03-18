Премьер Канады призвал Трампа к уважению перед началом двусторонних переговоров

Президенту США Дональду Трампу следует отказаться от «неуважительных комментариев» в адрес Канады, прежде чем страны смогут начать совместные переговоры. Об этом 17 марта заявил канадский премьер-министр Марк Карни журналистам в Лондоне.

«Мы раскритиковали эти комментарии. Они неуважительны, бесполезны, и их придется прекратить, прежде чем мы сядем и поговорим о нашем более широком партнерстве с Соединенными Штатами», — приводит его слова агентство Reuters.

Сообщается, что высказывание стало самым жестким заявлением в отношении Трампа с начала политической карьеры Карни. Сам премьер, принявший присягу 14 марта, еще не проводил встреч с американским лидером. Сам же Трамп также до сих пор не высказывался насчет назначения нового премьер-министра Канады.

Ранее, 14 марта, Канада обсудила с ЕС ответные меры на повышение пошлин США. Сообщается, что что вводимые президентом США Дональдом Трампом тарифы окажут отрицательное влияние на американцев. Повышение пошлин поспособствует повышению расходов и инфляции.