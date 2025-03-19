СМИ узнали о планах Белого дома восстановить 24 тыс. уволенных госслужащих

Администрация президента США Дональда Трампа пытается найти решение для восстановления в должности более 24 тыс. госслужащих, которые ранее были уволены под предлогом снижения расходов правительства. Об этом 18 марта сообщил телеканал NBC News.

«Администрация президента Дональда Трампа заявила, что она принимает меры по восстановлению более 24 тыс. сотрудников, находящихся на испытательном сроке, уволенных в рамках усилий по сокращению численности федеральной рабочей силы», — передает канал со ссылкой на судебные документы.

Сообщается, что чиновники уже представили документы и декларации, в которых «подробно описываются усилия их команд по повторному найму уволенных работников в целях соблюдения судебных постановлений». До этого два федеральных судьи постановили временно восстановить в должности сотрудников, которые в момент увольнения были на испытательном сроке, уточняет NBC.

7 марта Трамп в своей речи призвал уволить пренебрегающих обязанностями чиновников. Американский лидер также отметил, что если члены кабинета откажутся от проведения сокращений, то этим придется заняться главе департамента госэффективности (DOGE) Илону Маску.