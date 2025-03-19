Эксперт НИУ ВШЭ прокомментировал беседу Путина и Трампа

Пока РФ и США занимаются поиском решений украинского кейса, они не забывают про важность реанимирования американо-российских отношений, заявил «Известиям» аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

«Показательно, что два процесса идут параллельно и дополняют друг друга. Примеров этому хватает. Это и возобновление Россией поставок низкообогащенного урана в США, и отказ Вашингтона вводить антироссийские санкции в годовщину СВО, и голосование американцев в ООН против резолюции по Украине с осуждением России, и возможное американо-российское сотрудничество в таких областях, как энергетика, добыча редкоземельных металлов и даже по вопросу полетов на Марс. Похоже, Москва руководствуется новой логикой — сделать экономические отношения с США настолько выгодными, чтобы их разрыв стал слишком дорогим для Вашингтона, тогда как для второго важен сам процесс перетягивания Москвы от Пекина», — отметил Тигран Мелоян.

По мнению эксперта, в особом ожидании итогов сегодняшней беседы пребывали в Европе и на Украине.

«Там с вниманием и тревогой следили за тем, как их судьбу предопределяли другие. Любой исход переговоров, как положительный, так и отрицательный для кого бы то ни было, влияет на всю систему безопасности на континенте, и это неоспоримо. Другое дело, смогут ли Париж, Лондон, Киев и другие согласиться с тем, о чем удалось договориться лидерам РФ и США», — отметил он.

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Ключевые слова: Путин и Трамп договорились совместно прорабатывать урегулирование на Украине