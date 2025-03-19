Средние ставки по вкладам к середине марта опустились ниже 20% на сроках от трех до 12 месяцев, следует из данных с сайтов топ-10 банков по объему привлеченных средств населения («Известия» изучили эти ресурсы). За последний месяц доходность снизилась на 1 п.п. и достигла 19,9%. Она опустились перед заседанием ЦБ по ключевой ставке, которое пройдет уже в пятницу, 21 марта.

Сильнее всего упали ставки по вкладам на полгода — с 17 февраля по 17 марта они сократились в среднем на 1,5 п.п. и достигли 20,4%, следует из данных с сайтов кредитных организаций. Доходность таких депозитов остается самой высокой, но уже сейчас она опустилась ниже уровня ключевой.

За прошедший месяц ставки по тем или иным вкладам упали почти у всех кредитных организаций из топ-10, следует из данных «Известий». Только МКБ и банк «Дом.рф» повысили доходности на сроке в три месяца, но всё равно снизили их по депозитам на шесть месяцев и на год.

Впрочем, клиенты всё еще могут найти выгодные предложения. Максимальные ставки в крупнейших банках составляют 23% годовых, сообщили «Известиям» в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Депозитивный настрой: средние ставки по вкладам опустились ниже 20%