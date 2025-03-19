Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал новые переговоры между Россией и США
Армия
Майор Курзин произвел починку аппаратной связи в ходе боя с ВСУ
Мир
Путин и Трамп отметили важность прекращения распространения стратегического оружия
Спорт
Окулов положительно оценил возможное проведение матча между КХЛ и НХЛ
Мир
Захарова прокомментировала демонтаж букв ZVO у посольства США в Москве
Армия
ВСУ за сутки выпустили 53 боеприпаса по ДНР
Мир
В Белоруссии заявили о планах передать РФ машины для «Орешника» в скором времени
Мир
В посольстве РФ в Норвегии рассказали об объемах помощи Осло Украине
Мир
Шольц оценил договор РФ и Украины о прекращении ударов по энергообъектам
Спорт
Глава WADA призвал к изменению антидопингового кодекса
Мир
Хуситы заявили о первой с января атаке по Израилю
Общество
В России предложили ввести миллионные штрафы за рекламу онлайн-казино
Мир
Хуситы не намерены снижать интенсивность атак на израильские суда в Красном море
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Общество
Госдума в I чтении приняла проект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством
Мир
Экс-аналитик ЦРУ прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Мир
Захарова заявила о манипуляциях Макрона с темой ядерного оружия

Средние ставки по вкладам опустились ниже 20%

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Средние ставки по вкладам к середине марта опустились ниже 20% на сроках от трех до 12 месяцев, следует из данных с сайтов топ-10 банков по объему привлеченных средств населения («Известия» изучили эти ресурсы). За последний месяц доходность снизилась на 1 п.п. и достигла 19,9%. Она опустились перед заседанием ЦБ по ключевой ставке, которое пройдет уже в пятницу, 21 марта.

Постоянное временное: рынок ожидает сохранения ключевой на уровне 21%
Почему, несмотря на заявления зампреда ЦБ, регулятор вряд ли будет ужесточать политику

Сильнее всего упали ставки по вкладам на полгода — с 17 февраля по 17 марта они сократились в среднем на 1,5 п.п. и достигли 20,4%, следует из данных с сайтов кредитных организаций. Доходность таких депозитов остается самой высокой, но уже сейчас она опустилась ниже уровня ключевой.

За прошедший месяц ставки по тем или иным вкладам упали почти у всех кредитных организаций из топ-10, следует из данных «Известий». Только МКБ и банк «Дом.рф» повысили доходности на сроке в три месяца, но всё равно снизили их по депозитам на шесть месяцев и на год.

Впрочем, клиенты всё еще могут найти выгодные предложения. Максимальные ставки в крупнейших банках составляют 23% годовых, сообщили «Известиям» в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Депозитивный настрой: средние ставки по вкладам опустились ниже 20%

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025