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Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
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Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу. Как 18 марта выяснили «Известия», такой законопроект был разработан депутатами фракции ЛДПР во главе Леонидом Слуцким.

По мнению авторов инициативы, такая мера уравняет права как тех, кто трудоустраивается сразу после выпуска из учебных заведений, так и тех, кто по окончании учебы был призван на службу в армию и после демобилизации желает устроиться на работу по специальности.

«К нам приходит много обращений наших граждан, в которых указывается на ущемление прав выпускников колледжей и вузов, отслуживших год в Вооруженных силах РФ. Получается абсурдная ситуация: священная обязанность каждого россиянина, которая сейчас занимает год, лишает бывших студентов одной из основных мер господдержки — права не проходить испытательный срок при устройстве на работу. Дело в том, что по существующим правилам преимущество не проходить испытание действует у работодателей только год после окончания учебного заведения. А если все эти 12 месяцев ребята отдавали делу защиты Родины, то они автоматически лишаются указанной привилегии. Налицо явная несправедливость, причем в отношении честных, патриотически настроенных ребят. ЛДПР не может мириться с этим, так как происходит дискредитация», — пояснил Леонид Слуцкий.

На сегодня по закону испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, которые получили среднее профессиональное или высшее образование и трудоустраиваются по специальности впервые в течение одного года после окончания обучения.

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 18 февраля рассказал, что в Государственной думе разрабатывают поправки в законодательство, позволяющие освободить от прохождения срочной службы бойцов спецоперации по защите Донбасса, которые добровольно подписали контракт с Минобороны России и отслужили полгода.

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