Макрон назвал способ добиться прочного и длительного мира

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, прошедшей во вторник, 18 марта, заявил, что к крепкому миру на Украине могут привести только «комплексные мирные решения».

«Именно детальные и комплексные мирные решения позволят добиться прочного и длительного мира и сопутствующих ему гарантий. Это остается нашей целью», — заявил Макрон. Пресс-конференцию транслировал Елисейский дворец в соцсети Х (бывш. Twitter).

Он подчеркнул, что переговоры немыслимы без украинцев за столом.

В этот же день Макрон заявил, что на авиабазе Люксей-сен-Совер, расположенной на границе с Германией в Люксей-ен-Бэн, к 2035 году разместят Rafale с ядерными боеголовками. Он также уточнил, что к установленному сроку планируется вдвое увеличить контингент базы. Таким образом, число военных достигнет 2 тыс. человек.