В Белоруссии заявили о планах передать РФ машины для «Орешника» в скором времени
Белоруссия в ближайшее время планирует передать России машины для установки на них ракетного комплекса «Орешник». Об этом во вторник, 18 марта, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
«Мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы Российской Федерации, чтобы установить на них средство поражения», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».
Кроме того, Вольфович уточнил, что Белоруссия уже подготовила места для размещения «Орешника».
«Думаю, что к концу года мы выполним те поручения, которые поставили перед нами главы государств [президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко]», — резюмировал госсекретарь Совбеза Белоруссии.
Ранее, 14 марта, Лукашенко сообщил, что «Орешник» в скором времени поступит на вооружение белорусской армии. По его словам, пусковую часть к этой ракете производят в Белоруссии. Он добавил, что Минск в ближайшее время рассчитывает получить от РФ несколько ракет, а пусковые установки сделают в стране.