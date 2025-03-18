Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал новые переговоры между Россией и США
Мир
Австрийский политолог указал на нежелание Украины урегулировать конфликт
Мир
Путин и Трамп отметили важность прекращения распространения стратегического оружия
Спорт
Волейболисты «Динамо» вышли в финал турнира в ОАЭ
Мир
Захарова прокомментировала демонтаж букв ZVO у посольства США в Москве
Политика
Путин назначил Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа
Мир
В Белоруссии заявили о планах передать РФ машины для «Орешника» в скором времени
Армия
Российские военные отразили попытку вклинения ВСУ в Белгородской области
Мир
Шольц оценил договор РФ и Украины о прекращении ударов по энергообъектам
Мир
Йеменские хуситы сообщили о ракетном ударе по израильской авиабазе
Мир
Хуситы заявили о первой с января атаке по Израилю
Спорт
«Трактор» гарантировал себе первое место в Восточной конференции КХЛ
Мир
Хуситы не намерены снижать интенсивность атак на израильские суда в Красном море
Мир
Фон дер Ляйен рассказала о планах перевооружения ЕС к 2030 году
Общество
Госдума в I чтении приняла проект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством
Происшествия
ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали территорию Брянской области
Мир
Захарова заявила о манипуляциях Макрона с темой ядерного оружия

В Белоруссии заявили о планах передать РФ машины для «Орешника» в скором времени

Вольфович: Белоруссия в ближайшее время передаст РФ машины для «Орешника»
0
EN
Фото: TASS/Zuma
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Белоруссия в ближайшее время планирует передать России машины для установки на них ракетного комплекса «Орешник». Об этом во вторник, 18 марта, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

«Мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы Российской Федерации, чтобы установить на них средство поражения», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Кроме того, Вольфович уточнил, что Белоруссия уже подготовила места для размещения «Орешника».

«Думаю, что к концу года мы выполним те поручения, которые поставили перед нами главы государств [президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко]», — резюмировал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

«Славянские шкафы»: чем удивили кроссоверы из Союзного государства
Тест-драйв Xcite X-Cross 8 и VGV U75 Plus

Ранее, 14 марта, Лукашенко сообщил, что «Орешник» в скором времени поступит на вооружение белорусской армии. По его словам, пусковую часть к этой ракете производят в Белоруссии. Он добавил, что Минск в ближайшее время рассчитывает получить от РФ несколько ракет, а пусковые установки сделают в стране.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025