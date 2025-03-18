Волейболисты «Динамо» вышли в финал турнира в ОАЭ

Московский волейбольный клуб «Динамо» разгромил 18 марта своих соперников «Эль-Самави» из ОАЭ в полуфинале международного турнира NAS Sports Tournament, проходящего в Дубае.

Российская команда, выступающая под названием «Аль-Тадави – 1», выиграла поединок со счетом 3:0 и обеспечила себе место в финале. В решающем матче «Динамо» встретится с победителем встречи, которая состоится между итальянскими командами «Падуя» и «Гротаццолина».

Российский клуб продемонстрировал хорошую игру на групповом этапе, одержав победы во всех встречах. Клуб обыграл французскую «Тулузу», «Падую» и сборную команду из спортсменов нескольких клубов Саудовской Аравии (The King).

Волейбольный турнир NAS Sports Tournament проводится в Дубае с 12 по 20 марта. На нем выступят клубы с разных континентов — из Франции, Бразилии, Египта, ОАЭ и других стран. Впервые с февраля 2022 года на международные соревнования отправились и российские команды, в их числе «Нова» и московское «Динамо».