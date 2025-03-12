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Проверка уровня: чего ждать от российских волейболистов на турнире в ОАЭ

На турнире в Дубае нашу страну представят московское «Динамо» и новокуйбышевская «Нова»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 12 по 20 марта в Дубае состоится волейбольный турнир NAS Sports Tournament, на котором выступят клубы с разных континентов — из Франции, Бразилии, Египта, ОАЭ и других стран. Впервые за три года на международные соревнования отправляются и российские команды — «Нова» и московское «Динамо». Начиная с февраля 2022 года мы не участвовали в турнирах на международной арене, поэтому такое возвращение для наших клубов очень важная история, отметил наставник бело-голубых и сборной России Константин Брянский.

Отказ Польши

Nad Al Sheba (NAS) Sports Tournament — традиционные мультиспортивные соревнования для ОАЭ, они чем-то напоминают нашу Спартакиаду с возможным приглашением зарубежных атлетов и команд. NAS проводится уже в 12-й раз, его организаторы — наследный принц Дубая Хамдан Аль Мактум и его брат Мансур Аль Мактум. В этом году суммарно ожидается около 7 тыс. участников. Кроме волейбола, в программе будет еще 10 дисциплин, в том числе бадминтон, велоспорт, джиу-джитсу, падел и лазерная стрельба.

Российских болельщиков больше всего интересует волейбольный турнир, где выступит нынешняя и бывшая команда наставника сборной России Константина Брянского.

— Подмечено интересно, но это действительно не более чем совпадение, — резюмировал «Российской газете» генсек Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко. — Клубы, занявшие места с 5-го по 12-е в завершившемся регулярном чемпионате Суперлиги, в середине марта заняты, они играют матчи первого раунда плей-офф. Свободны квартет сильнейших команд, напрямую отобравшийся в четвертьфинал, и те, у кого уже нет шансов на продолжение борьбы за медали. Мы делегируем по одному участнику из верхней и нижней части таблицы. По «Нове» к моменту конкретного ответа на приглашение из ОАЭ вообще не было альтернативы. Нижегородский АСК и «Оренбуржье» еще заочно бились за последнюю путевку в плей-офф, а в столичном МГТУ не у всех ребят были действующие загранпаспорта.

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Также на турнире сыграют местный клуб, французская «Тулуза», чемпион Бразилии «Крузейро», египетские топ-клубы «Аль-Ахли» и «Замалек», не попавший в плей-офф «Серии А1» новичок элиты «Гроттаццолина». А вот польские «Сувалки», узнав об участии россиян, решили отказаться от выступления.

— Почему они приняли такое решение? Это лучше спросить у польской команды, — отметил в разговоре с «Известиями» Константин Брянский. — Нам, честно говоря, всё равно. Мы едем играть в волейбол, а не заниматься политикой. Для нас это важное возвращение. В первую очередь это возможность заявить, что наш волейбол жив, показать свой уровень и посмотреть способности иностранных команд. Есть момент, что турнир попадает на период подготовки к плей-офф чемпионата России. Конечно, это вызывает определенные сложности и беспокойства. Думаю, мы все вместе это преодолеем.

Бразильский интерес

И если для «Динамо» участие в NAS станет подготовкой к плей-офф, то для «Новы» из Новокуйбышевска — неплохой шанс реабилитироваться после того, как стало ясно, что команда не сыграет в финальной части чемпионата России.

— Турнир по составу участников хороший, поэтому, конечно, положительно отношусь, — рассказал «Чемпионату» один из лидеров «Новы» Андрей Титич. — Потому что нам играть не с кем в связи со сложившимися условиями. И любая игра с иностранным соперником — это проверка себя, всего российского чемпионата и волейбола. Даже пусть «Нова» с 14-го места поехала играть, но всё равно это тоже проверка. Как мы — команда из нижней части турнирной таблицы — будем смотреться там. С кем бы хотелось сыграть? С точки зрения российского волейбола интереснее будет с итальянцами. А с точки зрения меня — «Сада Крузейро», если этот клуб доберется до ОАЭ. С бразильскими клубами наши виделись только на чемпионате мира. Там сильные игроки, необычное видение игры. Все-таки не европейский подход. Физически они, наверное, мощные ребята. Я сам такой (улыбается), поэтому интересно будет сравнить.

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Согласно формату турнира, восемь клубов будут разделены на две группы, внутри которых сыграют однокруговой турнир. По его итогам две сильнейшие команды из каждого квартета выйдут в полуфиналы, которые играются «крест-накрест». «Динамо» отправляется на турнир с единственной целью — добиться итоговой победы, подчеркнул Брянский.

— На международных стартах даже средний соперник способен показывать весьма и весьма высокий уровень как минимум в одной игре, — продолжил наставник бело-голубых. — Этот уровень может быть запредельным. Мы в первую очередь хотим сделать свою работу и посмотреть соперников. Мы везем полный состав. Наши аналитики уже изучают предстоящих соперников. Там еще есть нюанс, что матчи будут проходить не в самое привычное для нас время — в 9–11 часов. Но, еще раз повторюсь, это вызов, который будет интересно преодолеть. У нас в «Динамо» всегда максимальные цели. Хотелось бы победить и поднять Кубок.

Все матчи турнира будут показаны на телеканале «Волейбол» и Volley.ru.

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