Проверка уровня: чего ждать от российских волейболистов на турнире в ОАЭ

С 12 по 20 марта в Дубае состоится волейбольный турнир NAS Sports Tournament, на котором выступят клубы с разных континентов — из Франции, Бразилии, Египта, ОАЭ и других стран. Впервые за три года на международные соревнования отправляются и российские команды — «Нова» и московское «Динамо». Начиная с февраля 2022 года мы не участвовали в турнирах на международной арене, поэтому такое возвращение для наших клубов очень важная история, отметил наставник бело-голубых и сборной России Константин Брянский.

Отказ Польши

Nad Al Sheba (NAS) Sports Tournament — традиционные мультиспортивные соревнования для ОАЭ, они чем-то напоминают нашу Спартакиаду с возможным приглашением зарубежных атлетов и команд. NAS проводится уже в 12-й раз, его организаторы — наследный принц Дубая Хамдан Аль Мактум и его брат Мансур Аль Мактум. В этом году суммарно ожидается около 7 тыс. участников. Кроме волейбола, в программе будет еще 10 дисциплин, в том числе бадминтон, велоспорт, джиу-джитсу, падел и лазерная стрельба.

Российских болельщиков больше всего интересует волейбольный турнир, где выступит нынешняя и бывшая команда наставника сборной России Константина Брянского.

— Подмечено интересно, но это действительно не более чем совпадение, — резюмировал «Российской газете» генсек Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко. — Клубы, занявшие места с 5-го по 12-е в завершившемся регулярном чемпионате Суперлиги, в середине марта заняты, они играют матчи первого раунда плей-офф. Свободны квартет сильнейших команд, напрямую отобравшийся в четвертьфинал, и те, у кого уже нет шансов на продолжение борьбы за медали. Мы делегируем по одному участнику из верхней и нижней части таблицы. По «Нове» к моменту конкретного ответа на приглашение из ОАЭ вообще не было альтернативы. Нижегородский АСК и «Оренбуржье» еще заочно бились за последнюю путевку в плей-офф, а в столичном МГТУ не у всех ребят были действующие загранпаспорта.

Также на турнире сыграют местный клуб, французская «Тулуза», чемпион Бразилии «Крузейро», египетские топ-клубы «Аль-Ахли» и «Замалек», не попавший в плей-офф «Серии А1» новичок элиты «Гроттаццолина». А вот польские «Сувалки», узнав об участии россиян, решили отказаться от выступления.

— Почему они приняли такое решение? Это лучше спросить у польской команды, — отметил в разговоре с «Известиями» Константин Брянский. — Нам, честно говоря, всё равно. Мы едем играть в волейбол, а не заниматься политикой. Для нас это важное возвращение. В первую очередь это возможность заявить, что наш волейбол жив, показать свой уровень и посмотреть способности иностранных команд. Есть момент, что турнир попадает на период подготовки к плей-офф чемпионата России. Конечно, это вызывает определенные сложности и беспокойства. Думаю, мы все вместе это преодолеем.

Бразильский интерес

И если для «Динамо» участие в NAS станет подготовкой к плей-офф, то для «Новы» из Новокуйбышевска — неплохой шанс реабилитироваться после того, как стало ясно, что команда не сыграет в финальной части чемпионата России.

— Турнир по составу участников хороший, поэтому, конечно, положительно отношусь, — рассказал «Чемпионату» один из лидеров «Новы» Андрей Титич. — Потому что нам играть не с кем в связи со сложившимися условиями. И любая игра с иностранным соперником — это проверка себя, всего российского чемпионата и волейбола. Даже пусть «Нова» с 14-го места поехала играть, но всё равно это тоже проверка. Как мы — команда из нижней части турнирной таблицы — будем смотреться там. С кем бы хотелось сыграть? С точки зрения российского волейбола интереснее будет с итальянцами. А с точки зрения меня — «Сада Крузейро», если этот клуб доберется до ОАЭ. С бразильскими клубами наши виделись только на чемпионате мира. Там сильные игроки, необычное видение игры. Все-таки не европейский подход. Физически они, наверное, мощные ребята. Я сам такой (улыбается), поэтому интересно будет сравнить.

Согласно формату турнира, восемь клубов будут разделены на две группы, внутри которых сыграют однокруговой турнир. По его итогам две сильнейшие команды из каждого квартета выйдут в полуфиналы, которые играются «крест-накрест». «Динамо» отправляется на турнир с единственной целью — добиться итоговой победы, подчеркнул Брянский.

— На международных стартах даже средний соперник способен показывать весьма и весьма высокий уровень как минимум в одной игре, — продолжил наставник бело-голубых. — Этот уровень может быть запредельным. Мы в первую очередь хотим сделать свою работу и посмотреть соперников. Мы везем полный состав. Наши аналитики уже изучают предстоящих соперников. Там еще есть нюанс, что матчи будут проходить не в самое привычное для нас время — в 9–11 часов. Но, еще раз повторюсь, это вызов, который будет интересно преодолеть. У нас в «Динамо» всегда максимальные цели. Хотелось бы победить и поднять Кубок.

Все матчи турнира будут показаны на телеканале «Волейбол» и Volley.ru.