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Диетолог рассказал о пользе яиц для работы мозга

Диетолог Бобровский: холин в яйцах улучшает работу мозговых клеток и нервов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Диетолог, к. м. н. Андрей Бобровский рассказал, что яйца полезны для работы мозга и нервной системы благодаря содержащимся в них веществам.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 18 марта, специалист отметил, что яйца содержат незаменимые аминокислоты, а также целый набор витаминов А, В, Е. Кроме того, в яйцах содержится холин, улучшающий работу мозговых клеток, нейронов, он благотворно влияет на здоровье печени и на нервы.

Помимо этого, антиоксиданты в яйцах благотворно влияют на зрение. Диетолог отметил, что после употребления яиц долго держится чувство насыщения. Они хороши в профилактике ожирения.

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14 марта гастроэнтеролог, к. м. н. Екатерина Кашух рассказала Life.ru, что яйца, в частности, являются природным источником мелатонина, способствующего здоровому сну. Также к продуктам с содержанием мелатонина врач отнесли вишню, бананы, клубнику, брокколи, абрикосы, мяту, рис, гранаты, орехи, помидоры, виноград и капусту, отмечает RT.

До этого, 11 марта, врач-диетолог Людмила Микитюк призвала обязательно мыть яйца перед употреблением. По ее словам, сальмонелла может размножаться на яичной скорлупе и вызывать острое инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта — сальмонеллез, отмечает 360.ru.

В январе бренд-шеф сервиса Level Kitchen Константин Павлов рассказал гастрономическому проекту «Известий» «Еда без границ» о трех необычных способах приготовления яиц на завтрак. По его словам, в частности, яйцо можно запечь в тостовом хлебе, под сырной корочкой или сделать сэндвич из омлета на сковороде.

Ранее врач-диетолог, д. м. н. Марият Мухина назвала яйца и молочные продукты главными источниками счастья. В беседе с НСН она пояснила, что такие продукты, а еще бананы и миндаль, вызывают чувство удовольствия и радости благодаря своему составу. Они богаты тирозином, способствующим выработке энкефалинов и эндорфинов.

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