Суд заочно приговорил наемника из США к 26 годам за преступления в Курской области

Суд в Москве заочно приговорил гражданина США Деррика Бейлса (внесен в РФ в перечень террористов) к 26 годам тюрьмы за преступления против мирных жителей в Курской области. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ на официальном сайте.

Суд установил, что в марте 2022 года Бейлс прибыл на Украину, где вступил в состав Интернационального легиона. Там он прошел обучение и получил оружие для ведения боевых действий.

В августе прошлого года Бейлс незаконно пересек территорию Курской области, на которой впоследствии совершал вооруженные нападения, обстреливал российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и жилые дома, а также запугивал мирных граждан. За это власти Украины ежемесячно платили ему не менее $1 тыс.

Суд заочно приговорил Бейлса к 26 годам лишения свободы, из которых семь он должен отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал денежные средства в сумме 2,4 млн рублей, полученные им в качестве наемника.

Сейчас Бейлс находится в международном розыске.

13 марта суд заочно приговорил участвовавшего во вторжении в Курскую область грузинского наемника Михаила Батурина к 25 годам лишения свободы. Фигурант длительное время занимался вербовкой, обучением и финансированием украинских наемников, а также за деньги принимал непосредственное участие в боевых действиях. Обвиняемый объявлен в международный розыск.