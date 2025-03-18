Девушка пострадала при столкновении автомобиля каршеринга со столбом в Туле
В Туле автомобиль каршеринга врезался в бетонную опору линии электропередачи. Водитель доставлена в больницу, сообщает ТСН24 со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Авария произошла днем во вторник, 18 марта, на улице Калинина. По предварительным данным, 18-летняя девушка не справилась с управлением арендованным автомобилем Volkswagen Polo.
Машина врезалась в опору линии электропередачи. Водитель получила различные травмы и была доставлена в больницу для оказания медпомощи.
4 марта сообщалось, что в Госдуме предложили ограничить доступ к услуге каршеринга лицам в возрасте до 21 года, а также установить в каршеринговых автомобилях алкозамки и ограничение скорости до 120 км/ч. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), обратив внимание на ДТП, случившееся в феврале в Нижнем Новгороде, когда 18-летний водитель автомобиля каршеринга влетел в остановку общественного транспорта на скорости 150 км/ч. Тогда погибли две женщины, еще пять человек пострадали.