«Раскола в шахматном мире не будет»

В чемпионате России по футболу наступила двухнедельная пауза, связанная с играми сборных. Завершился первый весенний отрезок в РПЛ ярким матчем претендентов на золото — московский «Спартак» у себя дома вырвал на последних минутах победу над петербургским «Зенитом» (2:1) и сравнялся с ним по очкам. Обе команды идут в первой тройке, отставая на три очка от лидирующего «Краснодара».

Среди почетных гостей, присутствовавших на игре, был нынешний президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, в прошлом в качестве заместителя председателя правительства РФ курировавший спорт, а также являвшийся членом исполкома Российского футбольного союза (РФС) и председателем финансового комитета этой организации.

В интервью «Известиям» он оценил конкуренцию в нынешнем сезоне РПЛ, прокомментировал нападки в свой адрес со стороны звездного шахматиста Магнуса Карлсена, а также поделился ожиданиями от предстоящих рекордов Александра Овечкина и Артема Дзюбы.

— Как вам матч «Спартака» и «Зенита»?

— Отличная борьба, как и ожидалось. Так и должны играть «Спартак» с «Зенитом».

— Верите, что в этом сезоне у «Зенита» могут отобрать чемпионство?

— Дело не в вере. Все ведущие команды играют на победу. Конкуренция огромная: «Краснодар», «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА — все они борются. Чемпионат непредсказуемый — это здорово. Для болельщиков это самое лучшее.

— Удивило, что в зимнее трансферное окно «Спартак» потратил на трансферы более €30 млн, то есть на уровне «Зенита», и что вообще впервые за долгое время кто-то в РПЛ начал тратить не меньше питерцев?

— Дело не в деньгах, а в подборе состава, взаимодействии игроков. Матч «Спартака» и «Зенита» показал, что в московском клубе все играют до конца. У меня в какой-то момент было ощущение, что надо было делать больше замен, но тренер верит в игроков — это здорово. Футболисты чувствуют эту поддержку и играют на победу, что мы и увидели в матче с «Зенитом». Так что дело не только в инвестициях, хотя они и важны, но и в том, что у «Спартака» собраны футболисты, которые нацелены на игру за команду до самого конца.

— Вам нравится нынешний уровень РПЛ?

— Мне нравится, что есть борьба, что сразу несколько клубов претендуют на первое место и нет очевидной доминации какой-то одной команды. Это позволяет игрокам расти.

— Если в ближайшее время наши футбольные команды вернут на международную арену, то насколько они будут конкурентоспособны?

— Думаю, что конкуренция — это главное, что нужно для повышения качества игры. И в конечном итоге российская сборная за 1–2 года сможет снова вернуться к способности конкурировать и бороться за самые высокие места, если вернется на международную арену, а мы все на это надеемся и рассчитываем.

— Последние события в мировой политике дают повод для оптимизма, что полноценное возвращение наших спортсменов не за горами?

— Не хочу смешивать политику со спортом. Ни в каком виде спорта — ни в футболе, ни в шахматах. Мне кажется, самое главное сейчас — это то, что все стараются тренироваться, конкурировать, играть на победу и рассчитывать, что когда-то всё станет лучше в мире.

— Но можно рассчитывать, что в ближайшее время российские и белорусские шахматисты смогут выступать под своими флагами, и на международную арену вернется Сергей Карякин, отказавшийся выступать в нейтральном статусе?

— Думаю, самое главное — это то, что спорт объединяет людей. И в конечном счете все должны играть. Мы делаем всё, чтобы все игроки в мире играли. Уверен, что так и будет — все будут сражаться и за себя, и за свои сборные, и за свои страны. Мы к этому обязательно придем.

— Как отреагировали на февральские выступления Магнуса Карлсена, потребовавшего вашей отставки?

— У нас со всеми игроками рабочие отношения. Каждый имеет право на своё мнение. Но мы делаем всё, чтобы спорт был вне политики. Главное, чтобы все уважали правила игры. Если правила игры все будут уважать, то игра будет ко всем справедлива. А справедливая игра — залог настоящего спорта и интереса к нему со стороны широкой публики.

— Нет опасения, что подобные высказывания могут привести к новому расколу в шахматном мире, как было в 1990-е, когда ФИДЕ проводила один чемпионат планеты, а традиционные матчи за шахматную корону были вне этой организации?

— Раскола в шахматном мире не будет. Всё будет хорошо.

— Вы дружите с Александром Овечкиным. Какие эмоции испытываете от его движения к рекорду Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ? Верите, что рекорд будет побит уже в апреле, в оставшуюся часть нынешнего сезона?

— Думаю, Александр сам чувствует свою силу. А главное, команда в него верит. Она борется за самые высокие места. Он сделал всё для «Вашингтона». Думаю, «Вашингтон» всё сделает для Овечкина (улыбается). Для того чтобы он поставил рекорд. А для нас Александр остается лучшим российским игроком нынешнего века. Надеюсь на его рекорд.

— Еще один потенциальный рекордсмен Артем Дзюба вызван после долгого перерыва в сборную России по футболу и может скоро стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Вас удивило такое решение ее главного тренера Валерия Карпина с учетом их непростой истории взаимоотношений?

— Нет, не удивило. Главный тренер сборной России видит успехи каждого футболиста в тех матчах, которые идут в чемпионате и Кубке страны. Кроме того, он, конечно, уважает достижения Артема за всю его карьеру и дает ему шанс. Это нормально. Надеюсь, Артем оправдает надежды.