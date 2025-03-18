Объем рынка турагрегаторов к 2030 году достигнет 1,4 трлн рублей

Доля бронирований туристического жилья через онлайн тревел-сервисы достигнет 60% к 2030 году, в денежном выражении это составит порядка 1,4 трлн рублей. Об этом сообщила директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Юлия Скоромолова в ходе сессии турагрегаторов на международной туристической выставке MITT 18 марта.

В настоящее время доля бронирований туристического жилья через агрегаторов составляет 50%, или 440 млрд рублей, отметила она со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.

В свою очередь, в «Авито Путешествиях» в ходе сессии уточнили, что увеличение числа пользователей у агрегаторов напрямую связано с ростом предложения туристического жилья в России. Так, в 2024 году объем этого рынка составил почти 930 млрд рублей, из которых 495 млрд пришлось на отели и 434 млрд — на частное жилье. Это на 20% больше, чем годом ранее. Уже в 2025 году объем рынка туристического жилья в стране превысит 1 млрд рублей, прогнозируют эксперты.

Вместе с увеличением предложения по размещению будет расширяться география путешествий, а туристические потоки будут распределяться между регионами, добавили в сервисе путешествий «Туту».

«Нехватка объектов размещения продолжает оставаться барьером для развития туризма в регионах. Основные локации перегружены, люди будут искать новые места. Кроме того, есть тренд на относительно новые виды туризма — гастро, промышленный и событийный», — рассказал член совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец.

С ним согласился управляющий директор «Отелло» Дмитрий Аборнев, добавив, что региональный туризм растет благодаря усилиям со стороны отельеров и госорганов.

«Кроме того, стали популярны поездки в одиночку. Туристы уже на месте присоединяются к экскурсионным группам», — заметил коммерческий директор сервиса «Путешествия от Т-Банка» Федор Тарасюк.

При этом агрегаторы продолжат бороться за туриста и предлагать всё более качественные услуги — как с технической точки зрения, так и улучшенные программы лояльности, подчеркнули в «Островке». Будут развиваться и дополнительные сервисы, например, путеводители, которые помогают туристам организовать досуг во время путешествия, добавили в «Авиасейлс».

Ранее, 23 февраля, эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.