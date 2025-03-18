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Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до 23 апреля

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Суд продлил арест бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова до 23 апреля. Об этом 18 марта сообщили «Известиям» в суде.

Отмечается, что таким образом общий срок его пребывания в СИЗО по делу о взятках увеличен до года.

Растратная должность: в чем суть нового обвинения против генерала Тимура Иванова
Ущерб от действий бывшего замминистра обороны может увеличиться на 3 млрд рублей

О задержании Иванова стало известно 23 апреля 2024 года. На следующий день его арестовали. Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты взамен незаконного личного вознаграждения. 20 июня Иванов был отстранен от должности.

Заключительное обвинение по уголовному делу в отношении экс-замминистра обороны и его бывшего подчиненного, обвиняемых в растрате и отмывании денег, прокуратура утвердила 20 января.

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