Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до 23 апреля
Суд продлил арест бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова до 23 апреля. Об этом 18 марта сообщили «Известиям» в суде.
Отмечается, что таким образом общий срок его пребывания в СИЗО по делу о взятках увеличен до года.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля 2024 года. На следующий день его арестовали. Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты взамен незаконного личного вознаграждения. 20 июня Иванов был отстранен от должности.
Заключительное обвинение по уголовному делу в отношении экс-замминистра обороны и его бывшего подчиненного, обвиняемых в растрате и отмывании денег, прокуратура утвердила 20 января.