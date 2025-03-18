Двое рабочих упали с высоты на стройплощадке в Зеленограде
Двое рабочих пострадали после падения с высоты на стройплощадке в Зеленограде, их доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы во вторник, 18 марта.
«В Зеленограде на строительном объекте производственного здания с высоты упали двое рабочих. Мужчины госпитализированы», — заявили в надзорном ведомстве агентству городских новостей «Москва».
Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует выяснение причин и обстоятельств случившегося, в том числе установление ответственных за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, сообщается на сайте kp.ru.
Ранее, 7 марта, в Санкт-Петербурге производственную травму получил кузовщик элитных иномарок. В цехе на улице Исполкомской 22-летний мужчина поскользнулся и упал в яму.
В это время он работал над восстановлением машины после ДТП. Яма была в углу помещения, где меняли пол.