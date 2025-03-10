Рабочий пострадал при падении в яму в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге производственную травму получил кузовщик элитных иномарок. В цехе на улице Исполкомской 22-летний мужчина поскользнулся и упал в яму.

В это время он работал над восстановлением машины после ДТП. Яма была в углу помещения, где меняли пол, сообщает телеканал «78».

У пострадавшего сотрясение мозга, ссадины и ушибы. Его госпитализировали в Мариинскую больницу.

Ранее, 7 марта, сообщалось, что в Пермском крае организована проверка по факту гибели помощника бурильщика на нефтяном месторождении. Он получил травму головы в результате падения насосно-компрессорной трубы.