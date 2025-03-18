Россияне назвали способы накопления к пенсии

Только треть молодежи копит на пенсию альтернативными способами. Люди постарше начинают заранее задумываться о том, на что будут жить на пенсии. Об этом сообщили «Известиям» 18 марта аналитики «Инссмарт», опросив более 1760 человек разных возрастных групп из разных населенных пунктов об отношении к пенсии и способах отложить на нее.

По данным исследования, среди людей в возрасте 20–35 лет 32% опрошенных задумываются о пенсии и ищут способы для эффективного накопления средств. 26% планируют полагаться на государственную пенсию и инвестиции в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), тогда как 42% пока не рассматривают вопрос о пенсии.

В группе 35–55 лет ситуация совсем иная: 63% опрошенных рассчитывают на госпенсию и накопления в НПФ, и лишь 37% респондентов уже используют альтернативные инструменты и копят капитал к пенсии. Часть из них, до 28%, думают о покупке полисов накопительного страхования жизни, 54% копят с помощью банковских вкладов, 13% формируют капитал на бирже, а 5% инвестируют в криптовалюты.

Чаще всего на государственную пенсию рассчитывают жители небольших городов, с численностью населения до 500 тыс. человек, вне зависимости от возраста: таких оказалось порядка 57%, на втором месте у жителей таких городов — банковские вклады (23%), и инвестиции в недвижимость, как наиболее простые, понятные, проверенные временем и «надежные» способы накопления. О долгосрочных накопительных программах страхования жизни задумываются или обладают ими только 12% респондентов, еще 8% надеются на доходы от биржевых инструментов и криптовалют.

В городах-миллионниках (в опросе принимали участие жители Москвы, Санкт-Петербурга и областей, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Волгограда и Воронежа) ситуация иная. Здесь жители больше осведомлены о широком спектре возможностей накопления и верят в такие инструменты, как накопительное страхование жизни и инвестиции на бирже и крипту (28%, 18% и 8% соответственно), в банковские вклады — еще 17% опрошенных местных жителей, а 29% рассчитывают исключительно на госпенсию.

«Мы провели опрос среди населения, чтобы понять, какое реально отношение граждан к разным способам формирования капитала к пенсии. Результаты в целом подтвердили официальную статистику. Опрос показал, что малая часть россиян заинтересована в страховых продуктах, нацеленных на долгосрочные накопления. Связано это и с общей экономической ситуацией в стране, и с низкой осведомленностью клиентов», — подытожил СЕО и сооснователь платформы для семейных финансовых консультантов «Инссмарт» Артур Коломиец.

Ранее, 18 января, партнер Capital Lab Евгений Штатов рассказал «Известиям» об актуальных инвестиционных инструментах. По его словам, в условиях высоких процентных ставок депозиты остаются одним из наиболее привлекательных инструментов для сохранения капитала. Уровень ставок по депозитам в крупнейших банках достигает 23%, что позволяет получать стабильный доход при минимальных рисках.