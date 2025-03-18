Реклама
Прямой эфир
Мир
Ушаков указал на сохранение у Москвы надежды на переговоры по Украине
Мир
Более 1 тыс. человек пострадали в результате ударов по сектору Газа
Мир
Израиль заранее предупредил администрацию Трампа о возобновлении ударов по Газе
Армия
ВС РФ поразили обеспечивающие ВСУ объекты нефтяной отрасли
Наука и техника
Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС
Экономика
Путин заявил об адаптации предпринимателей к антироссийским санкциям
Мир
В Канаде заявили о новом партнерстве с Францией в сфере обмена разведданными
Мир
В Кремле указали на широкий спектр вопросов в предстоящих переговорах РФ и США
Мир
Дмитриев указал на готовность РФ обсуждать с США совместную работу в космосе
Мир
В ХАМАС обвинили Нетаньяху в обречении заложников в Газе «неизвестной судьбе»
Экономика
Курс рубля начнет слабеть после 80 за доллар
Армия
Военные ВС РФ создали коридор для эвакуации жителей из Константинополя в ДНР
Мир
Парижская полиция пытается освободить захваченный бездомными театр
Общество
Пропавший в Тюмени спортивный журналист был найден живым
Мир
Парагвай и РФ запустят обмены между деловыми кругами
Общество
В ДНР британского наемника заочно приговорили к 14,5 года колонии
Общество
Банковские приложения дополнят функционалом для пострадавших от мошенников

Опубликована архитектура деловой программы ХI Невского международного экологического конгресса

0
EN
Фото: Росконгресс
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Архитектура деловой программы ХI Невского международного экологического конгресса размещена на официальном сайте мероприятия. Конгресс является одним из ключевых событий в мировом экологическом календаре и пройдет 22–23 мая 2025 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Мероприятие объединит более 1200 участников, включая руководителей законодательных и исполнительных органов власти, представителей российских и международных экологических организаций, деловых кругов, образовательных и научно-исследовательских учреждений, средств массовой информации и общественных объединений.

Деловая программа включает пленарное заседание, тематические сессии, экспозицию экологических проектов федерального и регионального значения, а также экологические акции, объединенные главной идеей, которая отражена в девизе Конгресса «Планета Земля: гармония человека и природы».

«Обеспечение качества и продолжительности жизни невозможно без комплексной, системной работы над защитой окружающей среды, поддержки экологических программ, развития энергосберегающих технологий. Именно сегодня мы определяем наше будущее – будущее, в котором будут жить наши дети и внуки. Экологическая повестка постоянно находится в фокусе внимания Правительства нашей страны. Задачи, которые стоят перед нами, требуют консолидации усилий государства и общества, где каждый из нас должен ответственно относиться к окружающему миру», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В тематические направления деловой программы вошли треки по темам: продовольственная безопасность в условиях изменения климата, экология недропользования, низкоуглеродные решения для развития зеленой экономики, развитие экотуризма, роль женщин в достижении экологического благополучия и др.

В числе ключевых дискуссионных треков Конгресса – формирование экономики замкнутого цикла. В повестку дискуссии вошли вопросы государственной политики по развитию циклической экономики в России, национальный проект «Экологическое благополучие» как новый этап развития отрасли ТКО, законодательное регулирование отрасли, создание инфраструктуры и государственная поддержка зеленых проектов. Перспективы благополучия на примере реальных кейсов городов обсудят в рамках международной дискуссионной площадки «Экология больших городов».

На сессии «Все для природы: искусственный интеллект и высокие технологии» отечественные и зарубежные компании обменяются опытом внедрения биотехнологий, робототехники, информационных систем и искусственного интеллекта, поделятся техноновинками, а также обсудят вопросы подготовки кадров.

Дискуссия сессии «Устойчивое развитие БРИКС: как экологические проекты меняют мир к лучшему» будет построена вокруг возможностей подготовки и реализации многосторонних и двусторонних проектов в рамках природоохранного трека БРИКС. Тема межгосударственного сотрудничества также будет поднята в рамках обсуждения экосистемы Каспийского моря с участием федеральных и региональных органов власти России и каспийских государств, а также в ходе других мероприятий XI Невского международного экологического конгресса.

В повестку заседания комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экологическое благополучие» войдут вопросы о мерах по достижению национальной цели, вопросы социально-экономического развития регионов, реализации Федеральной научно-технической программы в области экологического развития и другие.

В рамках межгосударственных мероприятий НМЭК-2025 также будут обсуждаться перспективы сотрудничества России и стран Центральной Азии в водноэнергетической сфере, а представители органов исполнительной власти, заповедной сферы России и зарубежных государств, а также эксперты ЮНЕСКО поднимут вопросы управления трансграничными объектами всемирного наследия.

Ключевым мероприятием деловой программы XI Невского международного экологического конгресса станет пленарное заседание «Экология новой реальности: вызовы и возможности», которое проведет Председатель Совета Федерации, Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко.

Насыщенная молодежная программа, а также целый ряд значимых экологических акций традиционно приурочены к проведению Невского экологического конгресса в Санкт-Петербурге. В их числе сап-заплыв – это масштабное событие в формате открытого городского фестиваля соберет гостей Форума и экоактивных жителей Петербурга поклонников сапа как самого экологичного водного спорта. В молодежной повестке – круглые столы по экологическому воспитанию и культуре, экологическому волонтерству, встреча молодежных лидеров климатических инициатив разных стран, экологическая эстафета #экоГТО и другие мероприятия.

Организаторами ХI Невского экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025