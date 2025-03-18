Опубликована архитектура деловой программы ХI Невского международного экологического конгресса

Архитектура деловой программы ХI Невского международного экологического конгресса размещена на официальном сайте мероприятия. Конгресс является одним из ключевых событий в мировом экологическом календаре и пройдет 22–23 мая 2025 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Мероприятие объединит более 1200 участников, включая руководителей законодательных и исполнительных органов власти, представителей российских и международных экологических организаций, деловых кругов, образовательных и научно-исследовательских учреждений, средств массовой информации и общественных объединений.

Деловая программа включает пленарное заседание, тематические сессии, экспозицию экологических проектов федерального и регионального значения, а также экологические акции, объединенные главной идеей, которая отражена в девизе Конгресса «Планета Земля: гармония человека и природы».

«Обеспечение качества и продолжительности жизни невозможно без комплексной, системной работы над защитой окружающей среды, поддержки экологических программ, развития энергосберегающих технологий. Именно сегодня мы определяем наше будущее – будущее, в котором будут жить наши дети и внуки. Экологическая повестка постоянно находится в фокусе внимания Правительства нашей страны. Задачи, которые стоят перед нами, требуют консолидации усилий государства и общества, где каждый из нас должен ответственно относиться к окружающему миру», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В тематические направления деловой программы вошли треки по темам: продовольственная безопасность в условиях изменения климата, экология недропользования, низкоуглеродные решения для развития зеленой экономики, развитие экотуризма, роль женщин в достижении экологического благополучия и др.

В числе ключевых дискуссионных треков Конгресса – формирование экономики замкнутого цикла. В повестку дискуссии вошли вопросы государственной политики по развитию циклической экономики в России, национальный проект «Экологическое благополучие» как новый этап развития отрасли ТКО, законодательное регулирование отрасли, создание инфраструктуры и государственная поддержка зеленых проектов. Перспективы благополучия на примере реальных кейсов городов обсудят в рамках международной дискуссионной площадки «Экология больших городов».

На сессии «Все для природы: искусственный интеллект и высокие технологии» отечественные и зарубежные компании обменяются опытом внедрения биотехнологий, робототехники, информационных систем и искусственного интеллекта, поделятся техноновинками, а также обсудят вопросы подготовки кадров.

Дискуссия сессии «Устойчивое развитие БРИКС: как экологические проекты меняют мир к лучшему» будет построена вокруг возможностей подготовки и реализации многосторонних и двусторонних проектов в рамках природоохранного трека БРИКС. Тема межгосударственного сотрудничества также будет поднята в рамках обсуждения экосистемы Каспийского моря с участием федеральных и региональных органов власти России и каспийских государств, а также в ходе других мероприятий XI Невского международного экологического конгресса.

В повестку заседания комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экологическое благополучие» войдут вопросы о мерах по достижению национальной цели, вопросы социально-экономического развития регионов, реализации Федеральной научно-технической программы в области экологического развития и другие.

В рамках межгосударственных мероприятий НМЭК-2025 также будут обсуждаться перспективы сотрудничества России и стран Центральной Азии в водноэнергетической сфере, а представители органов исполнительной власти, заповедной сферы России и зарубежных государств, а также эксперты ЮНЕСКО поднимут вопросы управления трансграничными объектами всемирного наследия.

Ключевым мероприятием деловой программы XI Невского международного экологического конгресса станет пленарное заседание «Экология новой реальности: вызовы и возможности», которое проведет Председатель Совета Федерации, Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко.

Насыщенная молодежная программа, а также целый ряд значимых экологических акций традиционно приурочены к проведению Невского экологического конгресса в Санкт-Петербурге. В их числе сап-заплыв – это масштабное событие в формате открытого городского фестиваля соберет гостей Форума и экоактивных жителей Петербурга – поклонников сапа как самого экологичного водного спорта. В молодежной повестке – круглые столы по экологическому воспитанию и культуре, экологическому волонтерству, встреча молодежных лидеров климатических инициатив разных стран, экологическая эстафета #экоГТО и другие мероприятия.

Организаторами ХI Невского экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.