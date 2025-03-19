Стрим какой-то: аудитория YouTube в РФ упала почти вдвое с момента его замедления

Среднесуточная аудитория видеохостинга YouTube с момента его замедления снизилась почти вдвое — на 23 млн человек за семь месяцев, а в среднемесячная — на 14 млн, следует из данных Mediascope. Если в августе 2024 года видеосервис занимал четвертую строчку по среднемесячной аудитории в рейтинге популярных интернет-ресурсов, то теперь он уже на седьмом месте. Его обогнали такие площадки, как «ВКонтакте», Telegram, Sberbank. По словам экспертов, ждать полного возвращения аудитории на YouTube в ближайшее время вряд ли стоит, поскольку сейчас тренд один — развитие собственных медиаплощадок.

Какие сервисы вошли в рейтинг самых популярных

В России среднесуточный охват видеохостинга YouTube сократился на 23 млн человек за последние семь месяцев — с 52 млн в августе 2024 года до 29 млн человек в феврале 2025-го, следует из данных Mediascope, с которыми ознакомились «Известия». По среднемесячному охвату снижение составило 14 млн человек. Именно по этому показателю ранее YouTube занимал четвертую строчку в рейтинге популярных интернет-ресурсов в России, сейчас же сервис скатился на седьмое место.

В целом и сам рейтинг изменился с прошлого лета. Первая пятерка площадок теперь выглядит так: на первом месте «Яндекс», его среднемесячный охват вырос до 102 млн человек, на втором — Google (101 млн человек), на третьем — WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) — 97 млн человек, «ВКонтакте» поднялся с пятого на четвертое место с охватом в 93 млн, а Telegram с шестого переместился на пятое (90 млн).

Также поднялись на одну ступеньку и другие участники рейтинга: Sberbank — на шестое место с аудиторией в 82 млн человек, восьмое место после YouTube занял Mail.ru с аудиторией в 77,3 млн человек, Wildberries — на девятое с аудиторией более 77 млн человек. Закрывает топ-10 Ozon, который и вовсе в августе 2024 года не входил в рейтинг — его среднемесячная аудитория составила 77 млн человек.

Данные представлены по россиянам старше 12 лет, которые хотя бы раз заходили на платформы через мобильные телефоны (с учетом приложений) или компьютер.

В 2025 году Роскомнадзор дважды привлекал компанию Google LLC (владелец YouTube) к административной ответственности за неудаление запрещенной информации по статье 13.41 КоАП РФ. Суд назначил компании штрафы на сумму 7,6 млн рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора. Там отметили, что на данный момент на видеохостинге остаются неудаленными 67,7 тыс. противоправных материалов.

Что ждет видеохостинг в России

Ситуация с YouTube в России остается неопределенной, и ее развитие зависит от множества факторов, включая политическую обстановку, регулирование интернета и поведение пользователей, считает управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин.

— Возвращение аудитории YouTube возможно только в случае достижения компромисса между платформой и российскими властями. Со стороны площадки это будет включать выполнение требований по локализации данных, ограничению противоправного контента, восстановлению аккаунтов российских лидеров мнений и так далее, — сказал эксперт.

Глобально в России может сформироваться фрагментированный рынок видеохостингов, где YouTube будет сосуществовать с локальными платформами, но не доминировать, как раньше, отметил Ярослав Мешалкин.

Основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова полагает, что чем дольше YouTube будет замедляться в РФ, тем большие сложности видеохостинг будет испытывать впоследствии. Это связано в первую очередь с тем, что производители контента, а вслед за ними и аудитория активно начинают использовать альтернативные площадки: VK Video, Telegram и другие, пояснила она.

— За длительное время и авторы, и зрители привыкнут к этим площадкам и, скорее всего, не захотят уходить с отечественных платформ, все слишком устали от постоянных изменений, — добавила эксперт.

Замедление YouTube в России — стратегический переломный момент для рынка видеоконтента. Видно, как аудитория действительно начала перетекать на российские площадки — «ВКонтакте», Rutube, Telegram, подчеркнула основательница Breaking Trends, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова. Важно понимать, что YouTube остается глобальной экосистемой с уникальным архивом контента, который просто так не обнуляется, отметила она.

— Очевидно, что дальнейшее падение охватов сделает его всё менее привлекательным для бизнеса и авторов. Сегодня многие блогеры и компании уже пересматривают свою стратегию и начинают «строить дом» на других платформах, — сказала эксперт.

По ее словам, скорее всего, YouTube сохранит ядро аудитории в нишах образования, экспертного контента и бизнеса, которые ориентированы на международный рынок. Однако массовый развлекательный сегмент точно будет уходить — туда, где проще с монетизацией и стабильнее с доступом.

Ждать полного возвращения аудитории на YouTube в ближайшее время вряд ли стоит. Сейчас тренд один — развитие собственных медиаплощадок и контент-импорт на локальные сервисы, резюмировала Юлия Загитова.