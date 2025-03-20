21 марта — Всемирный день поэзии: история и традиции, как поздравить

В первый месяц весны во всём мире отмечается Всемирный день поэзии. Праздник призван поддержать молодых поэтов, повысить интерес к чтению и способствовать сближению людей разных континентов. Каждый год торжество проходит в фиксированную дату — 21 марта. Как празднуют День поэзии в России и мире, под каким девизом он пройдет в 2025 году, кого и как поздравить в этот день, рассказывают «Известия».

Всемирный день поэзии 21 марта — история праздника

Всемирный день поэзии (англ. World Poetry Day) был провозглашен ЮНЕСКО в 1999 году, чтобы подчеркнуть роль поэзии в культурном наследии и языковом разнообразии. Еще одна его цель — способствовать сохранению и развитию редких и исчезающих языков.

Но прежде чем стать всемирным, праздник долгое время отмечался на национальном уровне. Первоначально его стали справлять в конце 30-х годов по инициативе американской поэтессы Тессы Суизи Уэбб. Празднования проходили 15 октября — в день рождения древнеримского поэта Вергилия. К 1951 году День поэзии превратился в Национальный день поэзии в США. Он был признан в 38 штатах и соседней Мексике, а впоследствии и в других странах.

Вопрос о всемирном статусе Дня поэзии позднее рассмотрели на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Тогда же была определена и его новая дата — 21 марта.

На сайте организации отмечается, что на протяжении всей истории поэзия была и остается неотъемлемой частью общества, выполняя роль важного катализатора диалога и мира. Также поэзия стимулирует восприимчивость к невероятному разнообразию языков и культур, сближая человека с остальным миром. Этим же задачам следует и утвержденный 26 лет назад международный праздник.

Кроме того, Всемирный день поэзии — это прекрасный повод вспомнить о всемирном поэтическом наследии, великих классиках мировой литературы и вдохновить жителей разных стран на чтение, написание или преподавание поэзии.

Тема Всемирного дня поэзии в 2025 году

Каждый год торжество посвящено какой-либо актуальной теме. В 2025 году Всемирный день поэзии пройдет под девизом «Поэзия как мост к миру и инклюзивности». Таким образом организаторы хотят подчеркнуть преобразующую роль поэзии в продвижении мира, творчества и инклюзивности.

В прошлом году празднования прошли в рамках темы «Стоя на плечах гигантов». В центре внимание было художественное наследие поэтов прошлого. Также отмечался вклад современных поэтов в развитие мировой литературы.

Темы предыдущих лет — «Всегда будь поэтом» (2023) и «Перевод поэзии» (2022). Они обращали внимание на необходимость свободы творчества и важность точности перевода стихотворных произведений для сохранения языкового разнообразия и распространения глобальных перспектив.

Как отмечают Всемирный день поэзии в России и мире

Ежегодно ко Всемирному дню поэзии приурочено множество культурных и просветительских мероприятий. Они включают семинары, круглые столы, встречи с известными поэтами, презентации новых сборников и авторов, чтобы представить всё разнообразие отечественной и мировой поэзии.

В библиотеках, музеях, театрах и других культурных площадках проводят мастер-классы по написанию стихов, открытые поэтические микрофоны и поэтические слэмы — конкурсные чтения стихов перед живой аудиторией и жюри. Любители поэзии могут представить публике свои стихи, познакомиться с единомышленниками и получить обратную связь.

Много событий проходит в Москве и других российских городах. К слову, в столице первый Всемирный день поэзии прошел 21 марта 2000 года в Театре на Таганке. Его инициатором выступило поэтическое содружество, созданное поэтом и философом Константином Кедровым. Постепенно программа расширилась и разрослась в целый месячник различных мероприятий.

Главными же событиями в России, приуроченными к международной дате, можно назвать вручение премий «Поэт года» и «Писатель года». Их учредил Российский союз писателей, чтобы поддержать ярких и талантливых авторов, которые придадут новый стимул развитию отечественной литературы.

Кого и как поздравить с Днем поэзии 21 марта

С Днем поэзии поздравляют поэтов, поэтесс, литературных сотрудников, редакторов издательств и всех любителей поэзии, неравнодушных к художественному слогу.

Традиционными подарками на День поэзии считаются перо и чернильница, сборники стихов, словари русского языка, блокноты, антикварные письменные принадлежности, подписка на литературные журналы или вебинары о писательстве. Полезны могут быть и сувениры, которые пригодятся в быту. Например, ортопедическая подушка для сидения или переносной светильник.

Самый простой способ напомнить о торжестве — отправить поздравительную открытку в мессенджерах или соцсетях, сопроводив ее теплыми пожеланиями. Пожелать можно творческого вдохновения, необычных сюжетов, блестящих идей и большого числа почитателей.

Ранее «Известия» рассказали о традициях Всемирного дня писателя, который отмечался в начале марта.