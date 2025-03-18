СК установил обстоятельства убийства боевиками ВСУ двух женщин в Курской области

Установлены обстоятельства убийства в Курской области еще двух женщин боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в августе 2024 года украинские военные совершили атаку на два гражданских автомобиля, на которых семья пыталась эвакуироваться из села Куриловка Суджанского района. В результате обстрела погибла беременная женщина. Проводятся действия по опознанию тела погибшей.

Кроме того, в феврале текущего года в селе Погребки Суджанского района боевики ВСУ обнаружили пожилую семейную пару в подвальном помещении. Уточняется, что сначала они бросили гранату, а впоследствии расстреляли женщину в присутствии супруга.

Также Петренко сообщила, что в ходе работы с местными жителями выяснилось, что не позднее начала февраля военнослужащие украинской армии обстреляли гражданский автомобиль, на котором люди пытались эвакуироваться из села Казачья Локня. В результате пострадал один человек.

«Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям», — цитируют Петренко в Telegram-канале СК РФ.

Главное военное следственное управления СК России 16 марта сообщило о возбуждении уголовного дела о террористическом акте по факту мародерства и убийства мирных жителей Курской области вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Уточнялось, что украинские боевики занимались мародерством и совершили убийство трех мирных жителей в селе Казачья Локня не позднее февраля 2025 года.