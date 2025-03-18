«Черные лесорубы» вырубили лес в Забайкалье на 1,5 млн рублей

Незаконную вырубку леса обнаружили инспекторы минприроды Забайкалья во время проверки на охраняемой природной территории «Гуля» Тункиро-Олекминского района. Ущерб от действий «черных лесорубов» оценили в 1,5 млн рублей.

В министерстве ИА ChitaMedia рассказали, что задержание группы нарушителей проходило с участием полицейских при поддержке сотрудников СОБРа. У задержанных не оказалось разрешающих документов на проведение работ.

Нарушители — двое жителей района. При помощи бензопилы и пилорамы кустарного производства они рубили деревья и перерабатывали их на пиломатериалы.

У задержанных изъяли автомобиль, бензопилы, снегоход и другое оборудование, которое они использовали при незаконной рубке. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

В середине февраля сообщалось о рассмотрении Госдумой поправок в КоАП, которые изменят систему наказания за незаконную рубку леса. Сейчас технику, которая использовалась при нелегальной вырубке, могут конфисковать уже за первое такое нарушение. После принятия поправок ее будут изымать только за повторное. Одновременно законопроект увеличивает штрафы за рецидив — с 300 тыс. до 500 тыс. Таким образом, повторно пойманным на «черных рубках» может грозить одновременно и значительный штраф, и утрата техники ценой в десятки миллионов.