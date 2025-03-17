Ограничения начали вводить на автозимниках в ЯНАО из-за потепления

В Ямало-Ненецком автономном округе начали вводить ограничения грузоподъемности на ледовых переправах. Это связано с наступлением потепления.

В Октябрьском районе движение по льду разрешено для транспорта массой до 30 т. Ограничения действуют на ключевых маршрутах, в том числе между поселками Сергино, Андра и Перегребное. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 15 апреля ограничат движение грузовиков. Такие меры принимаются для сохранения целостности дорог в период переувлажнения почвы и неблагоприятных погодных условий.