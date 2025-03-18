Новые пикапы Foton Tunland представили в России
Компания «МБ РУС» представила в Москве полноразмерные пикапы Foton Tunland V7 и V9. Старт продаж запланирован на II квартал 2025 года, сообщает корреспондент «Известий» с пресс-конференции компании 18 марта.
Габаритные размеры обеих моделей одинаковые — 5617х2090х1955 мм, колесная база — 3355 мм. Клиренс V7 составляет 210 мм, V9 — 240 мм. Максимальная разрешенная масса — 3055 кг, грузоподъемность — до 775 кг. Размер грузовой платформы — 1577х1650х530 мм.
Новинки оснащены двухлитровым турбодизельным двигателем мощностью 159 л.с. (410 Нм) в паре с 6-ступенчатой механикой (V7) либо 8-ступенчатым «автоматом» (V9) В состав силовой установки входит 48-вольтовая гибридная система, которая обеспечивает дополнительные 60 Нм крутящего момента (более 80 Нм при пиковых нагрузках).
Оба пикапа имеют систему автоматического полного привода с подключаемой муфтой и электрическими блокировками межколесных дифференциалов передних и задних мостов. Предусмотрено семь режимов движения. У V7 задняя подвеска рессорная, а у V9 — пружинная. Спереди — независимая на двойных поперечных рычагах со стабилизатором.
Обе модели будут доступны в одной комплектации. В список опций входят двухзонный климат-контроль, панорамая крыша, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и прочие водительские ассистенты, мультимедиа с экраном диагональю 14,6 дюйма и поддержкой Apple CarPlay, штатный видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфона и прочие опции.
В пикапе V9 предусмотрены память передних сидений и зеркал, вентиляция и подогрев передних сидений, а также подогрев заднего ряда. Оба модели оснащаются шестью подушками безопасности.
27 февраля сообщалось, что в России зафиксирован исторический рекорд продаж новых пикапов за год. По итогам прошлого года в стране было реализовано 29,2 тыс. таких автомобилей, годовой прирост составил 65%.