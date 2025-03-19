В Госдуме рассказали о подготовке рассады в марте

Весна — время пробуждения природы и начала активной работы на дачных участках. О том, какие культуры стоит сеять в марте, чтобы вырастить богатый урожай, 19 марта рассказал «Известиям» депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Март — это старт для многих овощных культур. Именно сейчас мы закладываем основу для обильного урожая, выращивая здоровую и крепкую рассаду. Важно помнить, что каждый регион имеет свои особенности, поэтому необходимо учитывать климатические условия при выборе культур и сроков посева», — сказал он.

В первую очередь он посоветовал сажать в марте томаты, перец и баклажаны.

«Для получения раннего урожая семена этих теплолюбивых культур нужно высевать уже в начале месяца. Не забудьте о правильном выборе сортов, отдавая предпочтение тем, которые адаптированы к вашему региону и устойчивы к болезням», — подчеркнул депутат.

Чаплин посоветовал уделить внимание подготовке почвы для рассады. Он рекомендовал использовать качественный грунт, который хорошо пропускает воздух и влагу. Например, можно приобрести готовый грунт в специализированном магазине или приготовить его самостоятельно, смешав торф, перегной и песок в равных пропорциях. Перед посевом необходимо продезинфицировать почву, чтобы избежать поражения рассады болезнями, отметил эксперт.

Он рекомендовал перед посевом замочить семена в растворе стимулятора роста. Также для них важно освещение.

«Рассаде необходимо не менее 12–14 часов света в день. Если естественного освещения недостаточно, используйте фитолампы или люминесцентные лампы. Важно обеспечить рассаде достаточное количество света, чтобы она не вытягивалась и была крепкой», — сказал Чаплин.

Также эксперт сообщил, что рассаду важно регулярно поливать. По его словам, следует не допускать пересыхания или переувлажнения почвы.

«Подкармливайте рассаду раз в 10–14 дней комплексным минеральным удобрением. Это поможет рассаде получить все необходимые питательные вещества для роста и развития», — заключил он.

18 марта доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал «Известиям» о способах ускорить набухание почек у деревьев весной. Он посоветовал обрезать растущие рядом кусты для того, чтобы обеспечить растение светом. Также следует побелить ствол и остальные ветви и установить светоотражающие экраны. Также ранней весной стоит поливать дерево слегка теплой водой и обрезать сухие и слабые ветки.