Биолог назвал способы ускорить набухание почек у деревьев

Ускорить набухание почек у дерева возможно, но важно делать это осторожно, чтобы не навредить растению. Об этом 18 марта «Известиям» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

«Если дерево растет в тени, попробуйте обрезать растущие рядом кусты и деревья, если они мешают свету. Также можно побелить ствол и основные ветви — это поможет быстрее нагреться солнцем. Стоит установить светоотражающие экраны с солнечной стороны, чтобы направить больше света на дерево. Это может быть белая ткань или фольга», — рассказал он.

Кроме того, ранней весной можно поливать дерево слегка теплой водой (+20... +25°C), особенно если зима была холодной. Это поможет почкам проснуться, подчеркнул специалист. Использование биостимуляторов роста, таких как эпин, снизит стресс от холода. Циркон, в свою очередь, улучшит пробуждение почек, а гуматы (гумат калия, гумат натрия) — рост корней и побегов.

Помимо этого, следует обрезать сухие и слабые ветки, рекомендовал Опарин. Легкая санитарная обрезка улучшит циркуляцию сока, что может ускорить набухание почек. Если весна холодная, можно замульчировать приствольный круг темными органическими материалами (торф, перегной, компост), чтобы почва прогревалась быстрее.

«Стоит ли торопить дерево? Если дерево здоровое и развивается нормально, лучше не вмешиваться — слишком резкое пробуждение может привести к повреждению почек при внезапных заморозках. Но, если задержка сильная по сравнению с другими растениями, можно мягко простимулировать этот процесс», — заключил Опарин.

14 марта преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко рассказала «Известиям» о том, как высадить георгины и гладиолусы весной. По ее словам, в этот сезон стоит покупать исключительно их, так как другие луковичные и клубневые цветы сажают под зиму. Георгины и гладиолусы нужно высаживать, когда среднесуточные температуры устойчиво достигают +10…+12 градусов, земля хорошо прогрелась, и нет возможности возвратных заморозков, отметила биолог.