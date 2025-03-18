СМИ узнали об активизации Британией и ЕС обсуждения конфискации российских активов

Великобритания и Евросоюз (ЕС) активизируют обсуждение вопроса о конфискации российских активов. Об этом 18 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На встрече министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас будет рассмотрено, как Европа может создать необходимую юридическую и финансовую основу для изъятия российских активов.

«Прогресс достигнут, несмотря на сопротивление некоторых европейских стран, таких как Бельгия и Германия, которые по-прежнему обеспокоены тем, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро», — указано в публикации.

Европейские чиновники 22 февраля начали обсуждение возможности изъятия около $280 млрд замороженных активов Центробанка России и использования их для восстановления Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля заявил, что замороженные ЕС российские активы невозможно конфисковать, поскольку данная инициатива противоречит законам международного права. Позже, 1 марта, между Киевом и Лондоном был подписан кредитный договор, средства поступят за счет доходов от замороженных российских активов.