Реклама
Прямой эфир
Мир
Ушаков указал на сохранение у Москвы надежды на переговоры по Украине
Мир
Более 1 тыс. человек пострадали в результате ударов по сектору Газа
Мир
Израиль заранее предупредил администрацию Трампа о возобновлении ударов по Газе
Армия
Средства ПВО сбили пять авиабомб JDAM и 117 беспилотников ВСУ
Наука и техника
Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС
Наука и техника
Ученые РФ разработали способ диагностики муковисцидоза по выдыхаемому воздуху
Мир
В Канаде заявили о новом партнерстве с Францией в сфере обмена разведданными
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии
Мир
Экс-духовник Трампа сдался властям в США после обвинений в насилии над ребенком
Мир
В ХАМАС обвинили Нетаньяху в обречении заложников в Газе «неизвестной судьбе»
Экономика
Курс рубля начнет слабеть после 80 за доллар
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил БПЛА ВСУ на красноармейском направлении
Мир
Парижская полиция пытается освободить захваченный бездомными театр
Происшествия
В Башкирии в пожаре в двухэтажном доме погибли взрослый и пятеро детей
Мир
Парагвай и РФ запустят обмены между деловыми кругами
Армия
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра
Экономика
Власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн

СМИ узнали об активизации Британией и ЕС обсуждения конфискации российских активов

Bloomberg: Британия и ЕС активизируют обсуждение конфискации активов РФ
0
EN
Фото: Global Look Press/Arne Dedert
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Великобритания и Евросоюз (ЕС) активизируют обсуждение вопроса о конфискации российских активов. Об этом 18 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На встрече министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас будет рассмотрено, как Европа может создать необходимую юридическую и финансовую основу для изъятия российских активов.

«Прогресс достигнут, несмотря на сопротивление некоторых европейских стран, таких как Бельгия и Германия, которые по-прежнему обеспокоены тем, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро», — указано в публикации.

Западные раны: США снова не проявили солидарность с Европой по вопросу Украины
Для чего некоторые лидеры стран ЕС 24 февраля отправились в Киев, а Макрон — в Вашингтон

Европейские чиновники 22 февраля начали обсуждение возможности изъятия около $280 млрд замороженных активов Центробанка России и использования их для восстановления Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля заявил, что замороженные ЕС российские активы невозможно конфисковать, поскольку данная инициатива противоречит законам международного права. Позже, 1 марта, между Киевом и Лондоном был подписан кредитный договор, средства поступят за счет доходов от замороженных российских активов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025