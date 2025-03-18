Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в ходе освобождения Курской области обнаружили под Суджей расстрелянный украинскими боевиками автомобиль с убитыми мирными жителями. Кадры появились в распоряжении «Известий» 18 марта.

На видео показана машина, обстрелянная пулями. На передних сиденьях лежат тела двух человек.

Жительница Суджи Елена Нарыкова рассказала, что данный автомобиль принадлежал ее мужу. В момент обстрела со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) он находился за рулем, а на пассажирском месте сидел его отец.

«Я все время надеялась, что они где-то живы. Мы надеялись до последнего, что они выбрались», — сказала Нарыкова.

По словам местной жительницы, обстрел произошел 8 августа 2024 года. Ее супруг через два для после эвакуации решил съездить в город и проверить обстановку. С тех пор мужчина на связь не выходил.

Ранее, 7 августа 2024 года, в Судже беременная девушка погибла, попав под обстрел со стороны ВСУ. Семья эвакуировалась из села Куриловка, когда по ним начали стрелять украинские боевики. Нина получила ранение, из-за чего потеряла сознание и врезалась в машину мужа. Позже она скончалась.

Супруг убитой Артем Кузнецов 17 марта 2025 года рассказал, что поиски останков велись благодаря усилиям волонтеров отряда «Патриот», которые следовали по предоставленным им координатам. Он добавил, что тело его супруги было вывезено в Курск, сейчас семья готовится к похоронам.