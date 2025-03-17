Муж убитой ВСУ под Суджей беременной женщины рассказал о поисках ее тела

В Суджанской больнице нашли тело 28-летней беременной девушки Нины Кузнецовой, убитой Вооруженными силами Украины (ВСУ) в августе 2024 года. Об этом 17 марта рассказал «Известиям» ее муж Артем Кузнецов.

Он сообщил, что тело его супруги было найдено во многом благодаря усилиям волонтеров отряда «Патриот», которые следовали по предоставленным им координатам.

«Я описал, где она может лежать, в чем она одета. Ребята зашли, открыли дверь, а она там», — поделился муж убитой.

Он добавил, что тело его супруги было вывезено в Курск, сейчас семья готовится к похоронам.

«Буду переезжать обратно, так как супругу вывезли. Это единственная задача была. В Москве меня ничего не держит, могила будет здесь, я буду рядом с ней», — добавил Артем.

О гибели беременной Нины Кузнецовой из-за обстрела ВСУ стало известно 7 августа. Во время эвакуации семья ехала из деревни Куриловка в Курск, когда по ним начали стрелять украинские боевики. По словам Артема, его жена оказалась ранена, из-за чего потеряла сознание, и ее машина врезалась в автомобиль супруга. Он достал ее, перетащил к себе в машину, отвез в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Ранен оказался и их ребенок. Мальчик был госпитализирован.