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Гондурасский музыкант Аурелио Мартинес погиб в авиакатастрофе на Роатане

El Tiempo: музыкант Аурелио Мартинес погиб в авиакатастрофе на Роатане
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Фото: wikipedia.org
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Известный гондурасский певец Аурелио Мартинес погиб во вторник во время авиакатастрофы, произошедшей на Роатане. Об этом 18 марта сообщила газета El Tiempo.

«Авария произошла около 18:00 (03:00 мск. — Ред.), когда самолет, направляющийся по рейсу Lanhsa 018, совершил резкий разворот на взлете. В результате он вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в море», — сообщает издание.

После аварии певец поступил в медицинское учреждение. Мартинесу не удалось выжить из-за тяжести полученных травм.

На борту самолета находились 17 человек, среди них также были иностранные граждане, двое несовершеннолетних.

Как сообщила полиция Гондураса на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter), число погибших возросло до 12. Пятерым удалось выжить. На данный момент продолжаются поиски пострадавших. Уточнялось, что на борту потерпевшего крушение самолета были 15 пассажиров и два члена экипажа.

Мартинес родился 25 сентября 1969 года в Гондурасе. Он занимался продвижением культуры гарифуна на национальном и международном уровнях. Его считали культурным послом народа. Одна из самых запоминающихся музыкальных композиций певца — Pompis con Pompis.

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