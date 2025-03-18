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СМИ рассказали о жизни Перельмана спустя 15 лет после его отказа от премии в $1 млн

78.ru: Перельман ходит в поношенной одежде, покупает дешевые товары
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Фото: ТАСС/Шамуков Руслан
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Российский математик Григорий Перельман, который доказал гипотезу Пуанкаре, ходит в поношенной одежде и покупает дешевые продукты. Об этом 18 марта сообщил 78.ru.

Согласно данным телеканала, в настоящее время Перельман живет скромно в квартире в Купчино в Санкт-Петербурге. Математик выбирает простые продукты из ближайшего магазина.

По словам продавщицы, его покупки обычно ограничиваются недорогими товарами. Кроме того, математик предпочитает ни с кем не общаться.

«Ну, обычно [берет] вермишель «Красная цена», Пискаревский творог, яблочки, может быть. Такое всё дешевенькое», — рассказала женщина.

Внешний вид Перельмана также соответствует его образу жизни: серые штаны, иногда маска, брюки и резиновые галоши. На его голове можно заметить странные отметины.

Соседи математика называют его «человеком мира», который не поддерживает контакты ни с кем.

«Бесполезно! Он — человек мира и ни с кем не общается. Мы здороваемся, потому что он вырос на глазах, всё, нормальный мужик. Ну вот я с вами общаюсь, он не общается, — поделилась женщина.

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Григорий Перельман стал известен благодаря публикации в интернете трех своих известных статей, в которых он кратко изложил оригинальный метод доказательства гипотезы Пуанкаре. В 2006 году журнал Science признал его достижение научным прорывом года, что стало первым случаем, когда такая награда была вручена в области математики. Помимо этого, он был удостоен премии Европейского математического общества, Филдсовской премии и Премии тысячелетия математического института Клэя. Однако математик отказался от всех этих наград, включая $1 млн и всемирное признание.

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