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Служба доставки в США выбросила окаменелости возрастом 380 млн лет на свалку

NBC: служба доставки в США выбросила окаменелости возрастом 380 млн лет на свалку
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Фото: ТАСС/Нетелев Роберт
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Американская служба доставки UPS выбросила окаменелости возрастом 380 млн лет на свалку из-за халатности университета в Нью-Джерси, не оплатившего счета за услуги. Об этом 17 марта сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

«Профессор [Мартин Беккер] подал в суд на университет Нью-Джерси, утверждая, что из-за халатности учебного заведения окаменелости возрастом 380 млн лет оказались на свалке в Нэшвилле, штат Теннесси, в прошлом году», — следует из публикации.

Уточняется, что профессор отправил через университетское почтовое отделение около 200 окаменелостей из своей коллекции коллеге во Флориду. Однако позже он выяснил у UPS, что университет не оплатил счета, в связи с чем ценные экземпляры были выброшены на свалку.

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Ранее, 10 февраля, сообщалось, что британец Джеймс Хоуэллс рассматривает возможность приобретения части свалки для поисков своего пропавшего в 2013 году жесткого диска с биткоинами на сумму более £600 млн. При этом власти города намерены закрыть свалку, чтобы построить на одном из ее участков станцию по производству солнечной энергии.

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