Парки Москвы приглашают кинематографистов для съемок фильмов

Природно-исторические парки «Серебряный бор» и «Москворецкий» приглашают кинематографистов бронировать живописные площадки для съемок. Об этом во вторник, 18 марта, сообщает портал mos.ru.

Ранее для проведения съемок производители фильмов направляли запросы в кинокомиссию «Москино» или связывались с владельцами объектов самостоятельно. Теперь благодаря специализированному онлайн-сервису — киноплатформе «Москино» есть возможность не только подать заявку в кинокомиссию, но и ознакомиться с каталогом доступных мест для съемок, получить консультацию и многое другое.

На сайте киноплатформы «Москино» для бронирования доступны сразу несколько площадок: парки «Серебряный бор» и «Москворецкий», остров-заповедник, парк «Ветеран» и «Парк Звезд».

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 февраля сообщил, что в столичном районе Текстильщики после реконструкции открылся культурный центр «Москвич». По словам Собянина, открывается новая страница этого объекта с «большой и уникальной историей».