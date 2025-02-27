В Текстильщиках после реконструкции открылся культурный центр «Москвич»

В столичном районе Текстильщики после реконструкции открылся культурный центр «Москвич», сообщил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что у «Москвича» большая история. Центр был построен в 1977 году по проекту архитекторов К. Шехояна, И. Каменского, Д. Король и Н. Тарасенко и сперва носил название Дома культуры АЗЛК. «Его создавали для сотрудников знаменитого завода, который производил автомобили «Москвич», и их семей», — напомнил градоначальник в своем Telegram-канале.

В 1985 году ДК был одной из главных площадок Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 1990–2000-х завод переживал трудные времена: здание ДК даже хотели продать, но жители района и руководство его отстояли. На протяжении последних 17 лет здание принадлежит городу и носит название культурный центр «Москвич».

По словам Собянина, в коллективе КЦ «много сотрудников, которые работают в центре не одно десятилетие и очень гордятся этим». «Они помнят, как в ДК выступали знаменитые эстрадные артисты, давали спектакли московские театры, проходили съемки телевизионных передач, творческие вечера и многое другое», — указал градоначальник.

Сегодня, по словам Собянина, открывается новая страница «большой и уникальной истории» этого объекта.