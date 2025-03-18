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Отряд кораблей ВМФ России совместно с ВМС Пакистана проведут учение в Аравийском море

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Фото: Министерство обороны РФ
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Отряд кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» Тихоокеанского флота примет участие в совместном военно-морском учении PASSEX с Военно-морскими силами (ВМС) Исламской Республики Пакистан. Об этом 18 марта сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Уточняется, что стороны договорились о проведении учения в ходе посещения отрядом Тихоокеанского флота пакистанского порта Карачи.

В результате 17 марта состав российского отряда кораблей принял участие в конференции и ряде официальных встреч с высшими офицерами Военно-морских сил Пакистана, где участники обсудили детали проведения совместного учения.

После проведения переговоров экипажи посетили корабли друг друга, обменялись памятными сувенирами и оставили записи в книгах почетных посетителей. Также для российских военнослужащих на пакистанском корвете «Бабур» продемонстрировали учения по борьбе за живучесть корабля.

Аравийский рубеж: что отработают на учении «Морской пояс безопасности – 2025»
В маневрах принимают участие корабли России, Ирана и Китая

Боевые корабли России, Ирана и Китая 12 марта в ходе военно-морских учений «Морской пояс безопасности – 2025» отработали досмотр и освобождение захваченного террористами судна в Оманском заливе. Уточняется, что со стороны РФ в учениях приняли участие корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.

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