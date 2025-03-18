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Российская академия наук возьмет на себя контроль за научными журналами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Организации, обеспечивающие подписки на научные издания и базы данных, могут войти в структуру РАН. Соответствующие поправки в понедельник, 17 марта, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» источники в кабмине.

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Законопроект направлен на развитие редакционно-издательской деятельности и популяризацию результатов исследований российских ученых. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Устанавливается возможность включения в структуру Российской академии наук организаций, к основным видам деятельности которых относится обеспечение централизованной (национальной) подписки на научные издания и базы данных и (или) редакционно-издательская и полиграфическая деятельность. Организации будут включаться в данный перечень на основании решения главы государства, а их перечень — утверждаться правительством», — отметил он.

По словам Владимира Груздева, законопроектом исключаются положения, касающиеся создания региональных научных центров РАН.

«Такое исключение обусловлено тем, что единая позиция о задачах и функциях региональных научных центров РАН не выработана. Все функции, ранее предлагаемые для создаваемых региональных центров, уже реализуются самой академией, ее региональными отделениями или подведомственными Минобрнауки организациями. Следовательно, создание региональных научных центров РАН нецелесообразно», — добавил председатель правления АЮР.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Постраничный контроль: РАН возьмет на себя подписки на научные журналы

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