Реклама
Прямой эфир
Мир
Прокуратура США начнет расследование фальсификаций на выборах 2020 года
Мир
ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против ХАМАС в Газе
Политика
Для участников СВО хотят установить единые социальные льготы
Мир
Гарвард отменит оплату за обучение студентам из семей с доходом менее $200 тыс.
Происшествия
В Белгороде 18-летний мужчина получил минно-взрывную травму
Мир
Депутат ГД предположил снятие санкций после признания США Крыма российским
Армия
Гвардии рядовой Андрей Никитин отразил атаку ВСУ на позиции ВС РФ
Мир
Премьер Канады призвал Трампа к уважению перед началом двусторонних переговоров
Экономика
Россиянам списали впятеро больше долгов без суда в 2024 году
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве 18 марта
Экономика
Курс рубля начнет слабеть после 80 за доллар
Мир
Трамп лишил Хантера Байдена охраны Секретной службы США
Мир
Трамп отменил минимальную зарплату в размере $17,75 для федеральных подрядчиков
Происшествия
Полицейская погоня в Краснодаре закончилась ДТП и задержанием
Мир
Парагвай и РФ запустят обмены между деловыми кругами
Мир
Трамп анонсировал публикацию 80 тыс. страниц секретных документов об убийстве Кеннеди
Экономика
Власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн

Китайские смартфоны в РФ подешевели на 20%

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Цены на китайские смартфоны снизились на 20% в первые недели марта, рассказали «Известиям» участники рынка. При этом производители из КНР нарастили рекламную и маркетинговую активность, утверждают они.

Мобильный революционер: чем удивил новый смартфон с уникальной камерой
Первые впечатления от флагмана Honor Magic 7 Pro

«За последние две недели в розничной сети МТС стоимость некоторых моделей китайских брендов снизилась от 5 до 20%. Это связано с маркетинговыми акциями в период гендерных праздников», — отметили в пресс-службе компании.

Средняя цена на китайские смартфоны сейчас ниже, чем в конце прошлого года, за последние две недели она снизилась до 24,8 тыс., указывают в «Марвел-Дистрибуции». Продажи в штуках в январе-феврале 2025 года снизились на 19,1% год к году. Если смотреть отдельно по брендам, то Redmi, Infinix, Tecno теряют в продажах, а вот realme, Honor, Poco и Huawei, напротив, их наращивают, рассказали в компании.

Из-за укрепления рубля в последний месяц снижаются цены на самые разные виды электроники, но это снижение неравномерно, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. На мелкую электронику — смартфоны, часы, наушники — они сократились на 20%. На крупную электронику, например на телевизоры, цены снизились на 5–7%, отметил эксперт.

Ранее участники рынка рассказали «Известиям» о снижении и стоимости ноутбуков. В январе-феврале этого года, по сравнению с последними месяцами 2024-го, стоимость этих гаджетов, в первую очередь дорогих моделей (в том числе Apple MacBook), снизилась на 10–20%. По словам продавцов, за первые месяцы 2025-го реализация ноутбуков сократилась на 20–30%: уменьшение спроса коснулось сегмента в 50–150 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Китай в городе: цены на смартфоны из КНР снизились до 20%

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025