Китайские смартфоны в РФ подешевели на 20%

Цены на китайские смартфоны снизились на 20% в первые недели марта, рассказали «Известиям» участники рынка. При этом производители из КНР нарастили рекламную и маркетинговую активность, утверждают они.

«За последние две недели в розничной сети МТС стоимость некоторых моделей китайских брендов снизилась от 5 до 20%. Это связано с маркетинговыми акциями в период гендерных праздников», — отметили в пресс-службе компании.

Средняя цена на китайские смартфоны сейчас ниже, чем в конце прошлого года, за последние две недели она снизилась до 24,8 тыс., указывают в «Марвел-Дистрибуции». Продажи в штуках в январе-феврале 2025 года снизились на 19,1% год к году. Если смотреть отдельно по брендам, то Redmi, Infinix, Tecno теряют в продажах, а вот realme, Honor, Poco и Huawei, напротив, их наращивают, рассказали в компании.

Из-за укрепления рубля в последний месяц снижаются цены на самые разные виды электроники, но это снижение неравномерно, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. На мелкую электронику — смартфоны, часы, наушники — они сократились на 20%. На крупную электронику, например на телевизоры, цены снизились на 5–7%, отметил эксперт.

Ранее участники рынка рассказали «Известиям» о снижении и стоимости ноутбуков. В январе-феврале этого года, по сравнению с последними месяцами 2024-го, стоимость этих гаджетов, в первую очередь дорогих моделей (в том числе Apple MacBook), снизилась на 10–20%. По словам продавцов, за первые месяцы 2025-го реализация ноутбуков сократилась на 20–30%: уменьшение спроса коснулось сегмента в 50–150 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Китай в городе: цены на смартфоны из КНР снизились до 20%